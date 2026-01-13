Nữ MC livestream tặng 30 chỉ vàng là ai?

Trên sóng livestream ngày 12/1/2026, MC Anh Thơ tuyên bố tặng 30 chỉ vàng cho mọi người. Trong livestream, nữ MC cầm sẵn trong tay một túi đựng mấy miếng vàng, mỗi miếng trị giá 1 chỉ và nói: “Mình còn 28 chỉ nhé. Hôm qua là tặng 2 chỉ rồi.

Hiện tại mình còn 4 tuần nữa là nghỉ Tết. Từ nay đến đó, cứ chủ nhật mọi người vô livestream với Thơ, từ 7h đến 7 rưỡi tối. Mỗi tuần Thơ sẽ tặng 1 chỉ. Còn 25 chỉ cuối là đúng ngày 7/2, Thơ sẽ tặng hết, mỗi người 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ.

Đây là vàng của cá nhân Thơ. Năm nào cũng thế, Thơ đều tặng vàng cho mọi người nhưng năm nay, Thơ tặng hẳn 30 chỉ. Ai mua hàng, có hóa đơn là sẽ dùng hóa đơn đó để bốc thăm may mắn. Ngoài ra, còn có các giải phụ là quà nhé mọi người. Tuần này ai chưa trúng thì sẽ được dồn qua tuần tiếp theo”.

Việc MC Anh Thơ dành hẳn 30 chỉ vàng để tặng mọi người khiến nhiều người trầm trồ. Vậy nữ MC là ai, độ giàu có ra sao?

Nữ MC tuyên bố tặng 30 chỉ vàng trong livestream hôm 12/1/2026.

MC Anh Thơ sinh năm 1985 nổi tiếng với danh xưng “MC nổi tiếng nhất miền Tây”. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả ở miền Tây khi dẫn dắt các chương trình của Đài truyền hình Vĩnh Long như Hãy nghe tôi hát, Nhịp cầu nghệ sĩ, Ai đúng ai sai, Bác sĩ gia đình...

Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, nữ MC từng nói về công việc của mình: “Thơ hoạt động khá sớm, bắt đầu từ năm 20 tuổi đã xuất hiện trên truyền hình, đến năm 21 tuổi, Thơ gần như chiếm sóng ở đài truyền hình phía miền Tây”.

Cũng trong chương trình này, nữ MC hé lộ không gian sống của mình là một căn nhà rộng rãi, thiết kế hiện đại, view thoáng đẹp khiến nhiều khán giả phải thốt lên: "Đúng là nhà triệu đô".

Hiện tại ở tuổi 40, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật, tập trung với nghề tay trái là kinh doanh mỹ phẩm, điều hành công ty truyền thông cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Bên cạnh công việc MC, Anh Thơ còn có một công ty chuyên tổ chức sự kiện, sản xuất các chương trình truyền hình. Hiện đây là công việc chính giúp cô có kinh tế ổn định suốt nhiều năm. Nhờ đó, Anh Thơ cho biết cô được thoải mái để chỉ nhận làm MC những chương trình mà mình thích.

Anh Thơ được biết đến với biệt danh "nữ MC nổi tiếng nhất miền Tây".

"Mọi người gặp tôi hay bảo sao tôi cứ thong thả, làm nghề rất thoải mái. Thật ra do mọi người không biết tôi có công ty riêng đem lại kinh tế ổn định. Tôi thấy khi kinh tế vững, mình làm công việc nghệ thuật cũng nhẹ nhàng hơn.

Tôi nghĩ ai cũng nên có nghề tay trái, đặc biệt là nghệ sĩ. Người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề, nếu thật mình có thể sống tốt với nghề đó thì không ai muốn có thêm nghề tay trái.

Nhưng nếu công việc tay phải đó của mình, đặc biệt là trong ngành nghệ thuật mà không đảm bảo được chất lượng cuộc sống thì buộc lòng phải kiếm thêm nghề khác", cô chia sẻ quan điểm trong chương trình Tay phải tay trái.

Cô cũng tiết lộ, thời điểm mới kinh doanh, cô đầu tư cả tỉ đồng, xác định 2-3 năm mới thu hồi vốn nhưng chỉ hơn 1 tháng sau đã thu hồi vốn.

Nữ MC cũng từng không ngại nói thẳng về chuyện tiền bạc. "Tiền không mua được tất cả, nhưng chắc chắn mua được bình an" - một câu nói từng gây tranh cãi, nhưng lại rất thật khi nhìn vào hành trình mà cô đã đi qua.

Điển hình là thời điểm cha cô phải trải qua ba cuộc đại phẫu với chi phí gần 1 tỉ đồng, MC Anh Thơ đã tự mình xoay xở tất cả. Với cô, tài chính không chỉ để phục vụ bản thân mà còn là "vỏ bọc" cho người thân, là bình yên cho gia đình.

Tuy chưa bao giờ lên mạng "khoe của" hay đếm tiền trên livestream nhưng Anh Thơ vẫn giữ vững hình ảnh một phụ nữ thành đạt, bản lĩnh, không ngại thử thách và cực kỳ khéo léo trong việc cân bằng giữa nghề dẫn chương trình và kinh doanh.