Hôn nhân 15 năm của Thu Trang – Tiến Luật: “Vẫn còn muốn ngồi ăn cơm với nhau mỗi ngày"

Trên trang cá nhân, Tiến Luật đăng tải khoảnh khắc tặng nhẫn cho Thu Trang kèm dòng chia sẻ: “Em yêu! 15 năm bên nhau vẫn luôn thương và thông cảm cho Anh. Một chút tấm lòng của anh mong em nhận và thối lại đúng nghĩa nha em”.

Dòng chia sẻ vừa ngọt ngào vừa hài hước của Tiến Luật thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Nhiều nghệ sĩ cũng để lại bình luận chúc mừng, đồng thời… thắc mắc về món quà “khủng” này.

Ca sĩ Pha Lê viết: “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, nhưng em vẫn thắc mắc anh lấy đâu ra tiền để mua quà cho chị”. Nghệ sĩ Lê Giang nhận xét: “Tiến Luật mạnh quá”. Đạo diễn Luk Vân bình luận: “Chị Trang không thắc mắc tiền đâu anh có nhiều dữ vậy hả?”...

Thu Trang Tiến Luật kỷ niệm 15 năm ngày cưới bằng bộ ảnh hài hước nhưng cũng tình cảm.

Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ Tiến Luật cho biết: “Thật ra khi chọn quà, tôi không nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là tìm một món mà vợ mình thích nhưng lại không dám mua. Hồi xưa, tôi cầu hôn Trang bằng cái bánh bao. Giờ 15 năm ngày cưới, đưa cái bánh bao nữa thì… mất nét quá (cười). Biết Trang rất thích nhẫn nhưng ngại tốn kém nên tôi làm liều cho bà xã bất ngờ”.

Khi được hỏi về phản ứng của Thu Trang lúc nhận quà, Tiến Luật tiết lộ Thu Trang rất bất ngờ, thậm chí còn tưởng đây là… content quay TikTok.

“Nói chung có hơi bị lèm bèm một chút nhưng Trang vui lắm. Vì khi Trang muốn mua món nào giá trị luôn suy nghĩ trước sau rất kỹ. Còn bản thân tôi thấy ngay lúc này làm Trang vui và hạnh phúc là đủ rồi”, Tiến Luật bày tỏ.

Về phía nghệ sĩ Thu Trang, cô cho biết: “Lúc chưa nhận quà thì hồi hộp. Lúc nhận quà thì… thấy mệt (cười). Anh Luật làm gì có tiền tặng món quà lớn như vậy. Anh ấy có công đi đặt và tạo bất ngờ bằng cách gửi bill (hóa đơn) về cho tôi thôi. Nhưng anh ấy nói món quà này coi như em tự thưởng cho bản thân vì 15 năm qua đã hết lòng vì gia đình, vì anh, vì con”.

Những ngày qua, Tiến Luật luôn đồng hành, sát cánh cùng Thu Trang trong quá trình quảng bá phim “Ai Thương Ai Mến”. Ngay cả khi phim chưa đạt doanh thu như kỳ vọng, Tiến Luật luôn bên cạnh, thường xuyên an ủi Thu Trang vì sợ bà xã buồn.

“Anh Luật hay nói, quan trọng là em làm hết sức rồi, không hối hận những gì mình đã làm. Em dám chọn đi con đường khó mà nhiều người không dám, ngay cả anh. Trong mắt anh, em rất giỏi. Nghe những lời này, tôi thấy cảm động”, nữ đạo diễn cho hay.

Mới đây, Tiến Luật gây chú ý khi đưa Thu Trang lên Đà Lạt xả hơi sau những ngày tất bật với phim ảnh nhưng lại… đi lạc 8 tiếng trên cao tốc cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhìn lại chặng đường 15 năm, Thu Trang cho biết đó là hành trình “không dài cũng không ngắn”. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hạnh phúc suốt ngần ấy năm, nữ nghệ sĩ cho rằng vợ chồng sẽ có đôi lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, quan trọng là luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà đối phương đã dành cho mình và cố gắng không đưa ra quyết định gì khi đang nóng giận. “Gia đình luôn là điều mà tôi và anh Luật nhìn vào và muốn vun vén”, Thu Trang chia sẻ.

Tiến Luật cũng cho biết, 15 năm không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng hai vợ chồng anh luôn chọn cách nói thật với nhau, tôn trọng nhau và nhất là không bỏ nhau lúc khó khăn. “Giữ lửa hôn nhân, với tôi, không phải là làm gì lớn lao, mà là vẫn còn muốn ngồi ăn cơm với nhau mỗi ngày”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trước đó, trong chương trình “Sao check” lên sóng VTV3 hôm 9/1, Tiến Luật từng chia sẻ về việc cầu hôn Thu Trang bằng chiếc bánh bao.

“Anh tài” 8X nhớ lại: “Thông thường hai đứa đi diễn về xong thì Trang sẽ xem phim và hay ăn đêm. Lúc đó, Trang gọi điện nhờ tôi đi mua đồ ăn, thế là tôi chạy đi mua. Tôi nhét giấy vào đó rồi gửi. Nhưng sợ Trang hậu đậu nên tôi phải gọi điện nhắc”.

Tiến Luật cũng kể thêm, anh đã trải qua 5 năm chinh phục Thu Trang. Sau 2 năm yêu nhau, họ chính thức “về chung nhà” và có tổ ấm viên mãn đến hiện tại. Cả hai vẫn duy trì thói quen hôn nhau trước khi ngủ và bắt đầu buổi sáng bằng nụ cười.

Tiến Luật tặng nhẫn kim cương khủng cho vợ nhưng để vợ trả hóa đơn.

Khi được hỏi về cột mốc 20 năm, 50 năm nữa, Thu Trang nói: “Hy vọng 20 năm, 50 năm sau, các con khoẻ mạnh và giúp ích cho gia đình và xã hội. Còn hai vợ chồng già có nhiều sức khỏe đi du lịch khắp nơi. Tuổi đó vẫn mong có tinh thần trẻ trung để đi chơi”.