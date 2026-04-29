Nữ MC đài truyền hình bật khóc nức nở: "Trời ơi tôi không thể chịu nổi"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của MC Thanh Thảo, ca sĩ Mai Phương và vận động viên Trương Đình Hoàng.

Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh của em Lê Thị Hồng Như (sinh năm 2008), hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Hiện tại, Như đang sinh sống cùng bà nội là bà Trà Thị Nhưng (sinh năm 1949), sức khỏe yếu; chú ruột Lê Văn Trú (sinh năm 1990), làm nghề đi biển; và em họ là Lê Thị Trúc, con của chú, mới 10 tháng tuổi.

Em Lê Thị Hồng Như và bà

Mẹ của Như qua đời năm 2022 do bệnh nền và nhiễm Covid. Đến 2025, gia đình tiếp tục chịu mất mát khi cha của em qua đời. Việc lần lượt mất đi cả cha lẫn mẹ khiến Như trở thành chỗ dựa tinh thần trong gia đình, dù bản thân em vẫn đang ở tuổi đến trường.

Mỗi tháng, Như nhận trợ cấp trẻ mồ côi 1.500.000 đồng, chủ yếu dùng cho việc học và đi lại. Chi phí điện nước khoảng 200.000 đồng/tháng, việc học được hàng xóm hỗ trợ wifi.

Vợ của chú Trú bỏ đi khi em Trúc mới 20 ngày tuổi. Từ đó, bà nội tuổi cao, nhiều bệnh vẫn phải một mình chăm cháu. Thu nhập từ nghề đi biển của chú Trú bấp bênh, có lúc không đủ chi tiêu.

Nhiều khi Trúc thiếu sữa, gia đình phải xin hỗ trợ hoặc sử dụng sữa giá rẻ. Dù đã 10 tháng tuổi, Trúc vẫn gầy yếu. Chú Trú thường đi biển vài tháng mới về, chỉ gửi lại một khoản tiền sinh hoạt.

Kinh tế thiếu thốn, bà nội sức khỏe suy giảm, gần như mất thị lực, nhưng vẫn phải chăm sóc hai cháu. Như phải phụ chăm em và quán xuyến việc nhà mỗi khi chú đi biển, trở thành chỗ dựa chính cho bà và em nhỏ.

Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Như vẫn nỗ lực vươn lên, là học sinh giỏi suốt 12 năm. Em tự nhủ cố gắng học tập thật tốt, có một công việc ổn định để chăm lo cho bà nội, chú ruột, đồng thời có điều kiện giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học như mình, tiếp nối sự quan tâm, hỗ trợ mà thầy cô đã dành cho em.

Hình ảnh người bà 78 tuổi một mình chăm lo cho hai cháu nhỏ, đặc biệt trong thời gian người chú đi biển mưu sinh, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù đôi mắt đã mờ, bà vẫn cố gắng chăm sóc đứa cháu mới 10 tháng tuổi, gồng gánh gia đình trong hoàn cảnh thiếu vắng trụ cột, khiến MC Thanh Thảo không kìm được nước mắt.

Thanh Thảo bật khóc

Nữ MC bật khóc nức nở nói: "Trời ơi tôi không thể chịu nổi. Tôi cảm giác như Như luôn phải mạnh mẽ vì hoàn cảnh không cho phép em yếu đuối. Không ai muốn ở độ tuổi này đã phải gánh vác mọi thứ, nhưng với Như, nếu không cố gắng thì cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cha mẹ không còn, chú đi làm xa, em sống cùng bà nội lớn tuổi và em họ còn quá nhỏ, dường như việc gì cũng đến tay em. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, tôi thật sự rất đau lòng".

Thanh Thảo còn đưa ra quyết định hỗ trợ chi phí cho năm học đại học đầu tiên của em, tiếp thêm động lực để em vững bước theo đuổi ước mơ.