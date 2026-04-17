Đạo diễn Lê Hoàng gay gắt: "Câu nói đó còn tệ bạc hơn cả ngoại tình"

Mới đây, chương trình Người thứ 3 đã lên sóng, với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng trong vai trò cố vấn. Nhân vật cần giúp đỡ của chương trình tuần này là chị H. Theo lời chị H, chị và chồng vốn là bạn học từ thời tiểu học, gặp lại nhau trong một buổi họp lớp và tiến tới hôn nhân sau 4 năm yêu đương mặn nồng.

Thế nhưng, tấm màn hạnh phúc sớm bị xé toạc khi chị mang thai. Lấy lý do đi sớm về khuya để kiếm tiền lo cho tương lai, người chồng bắt đầu những dấu hiệu bất thường khiến chị H không khỏi nghi ngờ.

Đỉnh điểm là khi con vừa chào đời được 6 tháng, chị H tận mắt đọc được những dòng tin nhắn xưng hô vợ chồng đầy tình cảm của anh với một cô gái lạ. Đáp lại sự chất vấn trong đau đớn của vợ, người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng thừa nhận: "Ừ như vậy đó rồi sao?".

Nỗi đau bị phản bội chưa nguôi, chị H tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong một lần tranh cãi, chị bị người chồng to lớn tát ngã lăn ra sàn. Chị nói: "Lúc đó tôi hiểu người này không còn là người mình từng yêu nữa. Anh ta còn xúc phạm tôi khi bảo cô chỉ biết ăn và đẻ thôi".

Đáng phẫn nộ hơn cả là thái độ của người mẹ chồng. Thay vì thấu hiểu cho con dâu đang trong giai đoạn nhạy cảm sau sinh, bà lại buông lời bênh vực con trai đầy vô cảm: "Chồng chỉ đánh có một cái thôi chứ có nhiều người bị đánh cũng có sao đâu. Không bị đánh chết là được rồi".

Không thể tiếp tục chịu đựng sự xúc phạm đến nhân phẩm, chị H đã quyết định ôm con rời đi ngay trong đêm để giải thoát cho chính mình.

Đạo diễn Lê Hoàng bức xúc, lên tiếng gay gắt: "Tôi nói thật, câu đó còn tệ bạc hơn cả việc ngoại tình. Đã ngoại tình lại còn vũ phu thì không có lý do gì để tiếp tục. Một người đàn ông không tôn trọng vợ trong giai đoạn thiêng liêng nhất: mang thai và sinh con là một dấu hiệu báo động đỏ về nhân cách.

Nhưng tôi nói thẳng, nhiều phụ nữ như bạn cũng thiếu tỉnh táo khi chọn bạn đời. Theo tôi, 4 năm yêu nhau là thời gian đủ dài, nhưng bạn đã không nhìn rõ bản chất của đối phương.

Công việc thể hiện rất rõ con người. Một người đàn ông không có định hướng sự nghiệp rõ ràng, thiếu trách nhiệm với gia đình là một rủi ro lớn cho hôn nhân.

Hãy yêu bằng trái tim nhưng phải lựa chọn bằng lý trí. Sự nghiệp, sự tự chủ và trách nhiệm của người đàn ông chính là những yếu tố then chốt để đảm bảo một cuộc hôn nhân bền vững, tránh những bi kịch đau lòng".