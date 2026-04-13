Nữ NSƯT từ Mỹ về giành trả tiền với đàn anh

Mới đây, vợ chồng danh ca Châu Thanh đã đi ăn cùng NSƯT Ngọc Huyền và nhiều đàn em khác tại một nhà hàng sang trọng. Châu Thanh tiết lộ: "Thích nhất hôm nay là vợ chồng tôi được em út Ngọc Huyền đãi.

Đáng lẽ hôm nay vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền bữa này vì anh em tôi đã làm việc với nhau rất nhiều năm, nhưng rất ít khi có dịp đi ăn chung.

Lần nào vợ chồng tôi qua Mỹ, Ngọc Huyền cũng đều gọi điện rủ đi ăn, nhưng chúng tôi bận quá nên không có dịp. Tuy nhiên, tôi vẫn trân quý Ngọc Huyền vì điều đó.

Lần gần nhất tôi qua Mỹ thì có tới khu Ngọc Huyền sống để thăm mấy đứa em và chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, đi ăn với nhau, vui lắm. Lần đó cũng là Ngọc Huyền mời. Tôi nhớ hoài.

Rồi biết bao lần Ngọc Huyền về nước, chúng tôi cũng làm việc chung và tôi định mời Ngọc Huyền mấy lần, nhưng cứ lần nào mời thì Ngọc Huyền đã về Mỹ mất rồi.

Vì thế nên lần này vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền đi ăn vì biết mấy hôm nữa Ngọc Huyền sẽ trở lại Mỹ. Lần này, tôi biết trước lịch về Mỹ của Ngọc Huyền vì xem chương trình của Khương Dừa. Sẵn tiện hai anh em tôi tập dượt cho chương trình của Khương Dừa nữa.

Ai ngờ đâu Ngọc Huyền nhất định giành trả tiền, cứ bảo để em mời. Thôi thì đành để Ngọc Huyền trả tiền bữa này vậy. Thực lòng tôi rất muốn mời em mình, ai ngờ đứa em lại rất dễ thương luôn, cứ giành trả tiền.

Thế là nhờ Ngọc Huyền mà vợ chồng tôi được ăn một nhà hàng ngon, sang trọng thế này. Nhà hàng làm thức ăn rất ngon. Tôi ăn ngon miệng lắm vì hợp với khẩu vị của tôi".

NSƯT Ngọc Huyền là "nàng thơ" tiêu biểu của sân khấu cải lương với chất giọng ngọt ngào và lối diễn xuất đa dạng. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn kinh điển như Phi Giao hay Xử án Thượng Dương, chinh phục khán giả bởi nét đẹp khả ái và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Dù định cư tại nước ngoài, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và gìn giữ giá trị truyền thống dân tộc.