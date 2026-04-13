Nữ NSƯT từ Mỹ về giành trả tiền với đàn anh

Tùng Ninh |

"Ai ngờ đâu Ngọc Huyền nhất định giành trả tiền", Châu Thanh nói.

Mới đây, vợ chồng danh ca Châu Thanh đã đi ăn cùng NSƯT Ngọc Huyền và nhiều đàn em khác tại một nhà hàng sang trọng. Châu Thanh tiết lộ: "Thích nhất hôm nay là vợ chồng tôi được em út Ngọc Huyền đãi.

Ngọc Huyền

Đáng lẽ hôm nay vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền bữa này vì anh em tôi đã làm việc với nhau rất nhiều năm, nhưng rất ít khi có dịp đi ăn chung.

Lần nào vợ chồng tôi qua Mỹ, Ngọc Huyền cũng đều gọi điện rủ đi ăn, nhưng chúng tôi bận quá nên không có dịp. Tuy nhiên, tôi vẫn trân quý Ngọc Huyền vì điều đó.

Lần gần nhất tôi qua Mỹ thì có tới khu Ngọc Huyền sống để thăm mấy đứa em và chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, đi ăn với nhau, vui lắm. Lần đó cũng là Ngọc Huyền mời. Tôi nhớ hoài.

Rồi biết bao lần Ngọc Huyền về nước, chúng tôi cũng làm việc chung và tôi định mời Ngọc Huyền mấy lần, nhưng cứ lần nào mời thì Ngọc Huyền đã về Mỹ mất rồi.

Vì thế nên lần này vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền đi ăn vì biết mấy hôm nữa Ngọc Huyền sẽ trở lại Mỹ. Lần này, tôi biết trước lịch về Mỹ của Ngọc Huyền vì xem chương trình của Khương Dừa. Sẵn tiện hai anh em tôi tập dượt cho chương trình của Khương Dừa nữa.

Châu Thanh

Ai ngờ đâu Ngọc Huyền nhất định giành trả tiền, cứ bảo để em mời. Thôi thì đành để Ngọc Huyền trả tiền bữa này vậy. Thực lòng tôi rất muốn mời em mình, ai ngờ đứa em lại rất dễ thương luôn, cứ giành trả tiền.

Thế là nhờ Ngọc Huyền mà vợ chồng tôi được ăn một nhà hàng ngon, sang trọng thế này. Nhà hàng làm thức ăn rất ngon. Tôi ăn ngon miệng lắm vì hợp với khẩu vị của tôi".

NSƯT Ngọc Huyền là "nàng thơ" tiêu biểu của sân khấu cải lương với chất giọng ngọt ngào và lối diễn xuất đa dạng. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn kinh điển như Phi Giao hay Xử án Thượng Dương, chinh phục khán giả bởi nét đẹp khả ái và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Dù định cư tại nước ngoài, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và gìn giữ giá trị truyền thống dân tộc.

Nữ nghệ sĩ ở Mỹ gửi hẳn 1000 đô về nước làm chuyện sốc nặng
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
