Nữ NSƯT từ Hà Nội về, sáng sớm vội ra mộ Vũ Linh gấp, nói 1 điều

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền từ TP.HCM đã vội ra thăm mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh ở Nghĩa trang Nghệ sĩ tại Bình Dương. Dù đám giỗ Vũ Linh đã qua được vài ngày, nhưng Ngọc Huyền vẫn lặn lội đường xa tới tận mộ đàn anh trước khi bay về lại Mỹ.

Ngọc Huyền ăn mặc chỉn chu và mang theo một giỏ hoa quả lớn để dâng lên Vũ Linh. Cô thắp nhang, đứng trước mộ xúc động tâm sự: "Anh ơi, ngày giỗ anh vào 1 tháng 4 thì em đang ở Hà Nội để xử lý một công việc quan trọng nên không về được kịp để dự đám giỗ anh. Tới ngày 2 tháng 4 em lại kẹt một show diễn.

Chiều hôm qua em mới bay về Sài Gòn thì tối mất rồi. Em lại rất sợ bóng tối nên không dám ra nghĩa trang lúc tối muộn. Vì thế nên sáng sớm hôm nay em dậy rất sớm, từ 5 giờ sáng em đã dậy để sửa soạn rồi đi tới đây thắp hương cho anh.

Vậy là anh đã rời xa tụi em được 3 năm rồi. Anh Vũ Linh mãi là người anh yêu quý của chúng em. Không biết sao nhưng ngày hôm nay em lên thăm mộ anh vào đúng dịp tiết thanh minh. Em tin rằng, anh của em đã được vãng sinh nơi cực lạc.

Mong anh phù hộ độ trì cho cả gia tộc của anh được suôn sẻ, bình an, hòa thuận và phù hộ cho các em của anh được nhiều sức khỏe, mọi công việc được hanh thông. Em hẹn gặp anh ở trên đó.

Trên đường ra đây thăm anh, em có gọi điện cho chị Phương Hồng Thủy vì bọn em sắp làm việc chung vài dự án sắp tới. Chị Thủy hỏi em đang đi đâu, em nói ra mộ anh Vũ Linh thăm anh để nhắc nhớ 3 năm rồi. Chị Phương Hồng Thủy từ Mỹ nhờ em đốt thêm một nén nhang nữa để dâng lên anh".

Mối quan hệ giữa NSƯT Ngọc Huyền và cố NSƯT Vũ Linh là biểu tượng của một tình đồng nghiệp sâu sắc, nơi họ không chỉ là "cặp bài trùng" ăn ý trên sân khấu cải lương những năm 1990 mà còn là những người tri kỷ trong cuộc sống.

Đối với Ngọc Huyền, Vũ Linh vừa là người anh lớn, vừa là người thầy tận tâm đã dìu dắt và truyền dạy cho cô những tinh hoa trong nét diễn, cách ca để cùng tạo nên hàng loạt tác phẩm kinh điển vang dội một thời.