Nữ ca sĩ bỏ việc văn phòng đi hát: "Sáng ngủ dậy, tôi lên cơn sốt cao"

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Trân Oanh. Tại chương trình tuần này, Trân Oanh mang theo kỷ vật là chiếc cúp quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát và tâm sự:

"Đó là một hành trình với rất nhiều sự bỡ ngỡ trong tôi. Có những lúc tôi tưởng chừng như đã bỏ cuộc vì gặp quá nhiều khó khăn và bản thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu.

Từ việc chọn ca khúc, phối nhạc cho đến trang phục biểu diễn, tất cả đều là những bài toán khó khiến tôi nhiều đêm mất ngủ vì bí ý tưởng. May mắn là tôi được các anh chị đồng nghiệp giúp đỡ để tiếp tục.

Ngay hôm chung kết, sáng tôi ngủ dậy lên cơn sốt cao. Tôi hoang mang nhưng quyết tâm không bỏ cuộc. Tôi nghĩ đây là chặng cuối rồi, phải chiến đấu thôi. Sốt thì sốt mà hát thì vẫn phải hát. May quá, chắc tôi được Tổ nghề thương nên đêm đó vẫn diễn thành công".

Về sự nghiệp của mình, Trân Oanh chia sẻ: "Tôi vốn là sinh viên ngành Kinh tế được định hướng để trở thành một nhân viên văn phòng hoặc nhân viên kinh doanh với cuộc sống ổn định không liên quan tới nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau một thời gian đi làm văn phòng, tôi nhận ra những con số và sổ sách không phải là nơi tôi thuộc về.

Tôi nghĩ, tại sao trời phú cho mình khả năng ca hát mà mình không tận dụng? Tôi đã trăn trở rất nhiều và cuối cùng quyết định gác lại tấm bằng Kinh tế để bắt đầu lại từ đầu với âm nhạc. Đó là một quyết định liều lĩnh nhưng tôi biết mình sẽ hối hận nếu không dám một lần sống cho đam mê.

Khi bỏ việc văn phòng đi hát, tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Tôi phải chấp nhận bước đi trên con đường nghệ thuật một mình. Tôi cô đơn lắm và có những lúc tủi thân đến phát khóc.

Tôi tự mình trau dồi kinh nghiệm sân khấu, học cách phối nhạc, chọn bài và tìm ra phong cách riêng. Sau cuộc thi đó, tôi quyết tâm theo đuổi nhạc Bolero và được khán giả ủng hộ, dù trước đó tôi hát nhạc trẻ.

Tại sao mình phải lựa chọn trong khi dòng nhạc nào mình cũng hát được? Tôi sẽ phân bổ thời gian để ra mắt song song cả ca khúc nhạc trẻ và trữ tình. Tôi muốn âm nhạc của mình không bị giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tôi muốn là chính mình, là một nghệ sĩ đa năng, có thể dung hòa giữa cái tôi hiện đại và tâm hồn hoài cổ".