Nữ NSƯT từ Úc về làm bà chủ, nhà đầu tư, giám đốc điều hành

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã chia sẻ về Ốc Thanh Vân. Nữ diễn viên từng cùng các con sống ở Úc hơn 1 năm. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định trở về Việt Nam vì muốn gia đình được đoàn tụ, gắn kết, đồng thời thuận tiện hơn cho công việc nghệ thuật.

Nguyên Khang nói: "Ốc Thanh Vân thực sự là một người nghệ sĩ đa tài, vừa kinh doanh, vừa làm MC, vừa làm diễn viên, làm vợ làm mẹ, làm nhà đầu tư và sắp tới còn làm cả giám đốc điều hành sân khấu kịch.

Ốc Thanh Vân đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau, nhưng vẫn năng động, vui vẻ. Đây là điều khiến tôi vô cùng nể phục".

Ốc Thanh Vân bổ sung thêm: "Có một thời gian tôi còn dạy yoga nữa. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, công việc chính của tôi là làm việc tại công ty của riêng mình và làm diễn viên cho sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, làm vợ và làm mẹ.

Tôi rất bận rộn nên một ngày cũng nhiều việc. Tôi phải dậy rất sớm, từ 6 giờ sáng, trễ nhất là 6 rưỡi. Tôi cho các con đi học, dành chút thời gian cà phê sáng. Đó là thời gian duy nhất trong ngày tôi được một mình.

Tôi thích ngồi một mình như vậy, chỉ mình tôi với ly cà phê và tôi cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đó là thời gian tôi dành cho bản thân. Tôi cũng dành thời gian tập yoga vào lúc đó luôn.

Nếu không phải tới sân khấu tập kịch hay đi quay hình thì tôi sẽ tới công ty làm việc từ 9 giờ sáng. Buổi chiều là lúc tôi livestream rồi đi đón con. Sau khi lo cho các con xong, tôi lại làm việc ở công ty cho tới khi công ty đóng cửa. Còn những ngày cuối tuần thì tôi đi diễn. Một ngày của tôi là như vậy và cứ xoay vòng.

Công việc của chồng tôi cũng rất bận. Vợ chồng tôi thường hay đón con đi học. Ngày nào rảnh thì cả hai vợ chồng cùng đưa đi đón về còn không thì sẽ phân chia thời gian ra. Đó cũng là lúc vợ chồng tôi hẹn hò.

Buổi tối tôi đi diễn thì chồng tôi sẽ chăm con. Lúc trước vợ chồng tôi còn đi du lịch riêng còn từ lúc các con lớn, chúng tôi đi đâu cũng phải có các con.

Những món chúng tôi ăn, những cảnh chúng tôi ngắm thì chúng tôi cũng muốn các con được tận hưởng cùng. Và vì thế nên tôi cần phải lập kế hoạch trước. Tôi là người sống luôn có kế hoạch".