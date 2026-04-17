Nữ diễn viên mê Thành Lộc, bỏ thi 2 lần: Hụt hẫng vì không có show, phải lấp liếm với gia đình

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Ngọc Hoa. Tại đây, nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi vốn không được định hướng theo nghệ thuật. Thực ra, tôi là sinh viên ngành Marketing, nhưng vì tình yêu quá lớn dành cho hài kịch, nên tôi 2 lần bỏ thi chuyên ngành để tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng hài.

Ngọc Hoa

Lúc đó tôi đang học Marketing, không dính dáng gì đến hài cả. Thấy có cuộc thi mở ra, tôi bỏ thi bên kinh doanh để qua thi hài kịch. Tôi thích được diễn lắm, từ nhỏ đã mê xem chú Thành Lộc rồi đóng những vai không thoại như cái cây, chiếc lá trong xóm. Tôi muốn diễn hài cũng vì mê chú Thành Lộc.

Tuy nhiên, con đường không trải hoa hồng với tôi. Tôi từng rơi vào cảm giác bầu trời sụp đổ vì thi rớt và bị gia đình phản ứng gay gắt. Ngay cả khi chạm tay đến ngôi vị Quán quân, tôi vẫn tiếp tục đối mặt với sự hụt hẫng khi không có show diễn, phải lấp liếm với người thân rằng mình chỉ đang đi quay giúp bạn".

Về hành trình 10 năm theo nghề, Ngọc Hoa chia sẻ: "Vai diễn nhân vật "Quạu" trong series Gia đình cục súc chính là cột mốc thay đổi cuộc đời tôi. Trước đó, khán giả thường chỉ nhớ mặt tôi qua các vai phụ mà không biết tên cụ thể.

Chính gương mặt nhăn nhó, cọc cằn đặc trưng đã giúp tôi hóa thân vào vai Quạu khi đóng cùng anh Võ Tấn Phát. Ra đường bây giờ khán giả biết mặt, biết tên và gọi đúng tên nhân vật, tôi hạnh phúc lắm.

Nhiều người hỏi tôi có bao giờ muốn quay lại với ngành Marketing hay không. Tôi xin nói thẳng, chưa bao giờ. Khi đã bước qua khó khăn, tôi hiểu rằng nghề này đã chọn mình thì mình phải toàn tâm toàn ý với nó.

Bản thân tôi vốn không thích Marketing mà đó chỉ là định hướng từ phía gia đình. Và tôi kiên định với diễn hài. Với tôi, làm cho khán giả cười khó hơn làm cho họ khóc.

Tôi không cần khán giả nhìn nhận gì quá sâu sắc. Tôi chỉ muốn sau một ngày làm việc vất vả, mọi người xem tôi diễn để có niềm vui. Ngay cả khi livestream bán hàng, điều đầu tiên tôi muốn vẫn là lan tỏa năng lượng tích cực.

Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của tôi là từ khi có con. Tôi trở nên trầm ổn hơn. Thay vì làm việc bạt mạng bất chấp sức khỏe như trước, giờ đây tôi luôn đặt gia đình và con cái lên hàng đầu. Việc nấu nướng và bán đồ ăn tại nhà không chỉ là sở thích, mà còn là cách để tôi cân bằng cuộc sống".