Nữ KOL 24 tuổi chết đuối khi đi du lịch

Một nữ blogger du lịch nổi tiếng đã thiệt mạng khi chiếc xe chở cô bị lật trên sông.

Một nữ blogger du lịch nổi tiếng với biệt danh “your barefoot bff” (cạ cứng đi chân đất của bạn) đã qua đời do đuối nước trong kỳ nghỉ tại Nicaragua.

Emma Marie Laurent, 24 tuổi, là một trong ba cô gái trẻ thiệt mạng khi chiếc xe bán tải Toyota Hilux chở họ bị dòng sông đang dâng cao do mưa lũ cuốn trôi.

Nạn nhân mang quốc tịch Pháp nằm trong số ba phụ nữ thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nữ du khách người Thụy Sĩ Noë Lina Luscher, 20 tuổi, và Karen Nahomi López Montano, 19 tuổi, người Nicaragua, được xác định là hai nạn nhân còn lại.

Emma là KOL mảng du lịch

Họ đang được đưa qua cộng đồng El Manzano, nơi trận mưa gần đây đã khiến nước sông Nahualapa dâng cao dữ dội.

Tài xế, được xác định là Martin Gerardo García Girón, quốc tịch Mexico, đã xuống xe để kiểm tra mực nước trước khi họ cố gắng băng qua. Khi đi được một nửa quãng đường, sức chảy mạnh của dòng nước đã nhấc bổng và lật úp chiếc xe.

Tài xế đã may mắn thoát ra ngoài và được cho là người duy nhất sống sót sau thảm họa.

“Họ đã sang sông vào thời điểm lẽ ra không nên sang,” bà Rosario Murillo, Đồng Tổng thống Nicaragua, cho biết. “Sông ngòi rất hiểm trở. Bạn nghĩ chúng êm đềm nhưng đột nhiên dòng chảy cuộn tới và chúng ta phải chứng kiến những bi kịch như thế này.”

Thảm họa xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9 tháng 10.

Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân chi tiết khiến chiếc xe bán tải bị lật.

Theo nguồn tin từ La Nueva Radio YA, Emma đang lưu trú tại trại lướt sóng Lapoint, nơi người tài xế làm huấn luyện viên lướt sóng.

Chiếc xe bị lật khiến 3 nạn nhân bị cuốn đi và chết đuối

Cô gái mang quốc tịch Pháp thường chia sẻ những khoảnh khắc trong các chuyến du lịch của mình trên Instagram, nơi cô thu hút gần 50.000 người theo dõi. Bài đăng cuối cùng của cô từ Bồ Đào Nha đã suy ngẫm về hành trình cuộc sống cho đến nay. “Tôi nghĩ những người đẹp nhất, cả bên trong lẫn bên ngoài, là những người biết chiêm ngưỡng thế giới xung quanh mình,” cô viết chỉ một tuần trước khi qua đời.

Nữ blogger tiếp tục mô tả những người luôn chú ý đến bầu trời đổi màu trước khi hoàng hôn buông xuống, dừng lại ngắm nhìn những giọt mưa đọng trên cửa sổ, và mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười của một người lạ.

Người hâm mộ đã để lại nhiều lời tưởng niệm dưới các bức ảnh và video của cô với vô số biểu tượng trái tim.

“Hãy nghỉ ngơi dường như một giấc ngủ nghìn thu... xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình trong biến cố lớn này,” một tài khoản viết.

Nguồn: The Sun