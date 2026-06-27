Mối quan hệ giữa Shakira và 2 huyền thoại bóng đá thế giới đang được.

Shakira không chỉ là giọng ca gắn liền với những kỳ World Cup, mà còn vô tình trở thành cái tên bị kéo vào cuộc tranh luận dai dẳng nhất của bóng đá hiện đại: Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vĩ đại hơn? Sau khi MV Dai Dai phát hành, nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội tiếp tục "mổ xẻ" mối quan hệ giữa nữ ca sĩ Colombia với hai siêu sao, thậm chí xuất hiện không ít ý kiến tiêu cực. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ Shakira đồng loạt lên tiếng "Nữ hoàng World Cup chọn Messi chứ không chọn Ronaldo", như 1 cách khép lại tranh luận.

Shakira không chỉ là giọng ca gắn liền với những kỳ World Cup, mà còn vô tình trở thành cái tên bị kéo vào cuộc tranh luận dai dẳng nhất của bóng đá hiện đại: Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vĩ đại hơn?

Nhìn lại suốt hơn 15 năm đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Lionel Messi luôn xuất hiện theo cách đặc biệt trong những dự án World Cup của Shakira. Ngay từ Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi, Messi đã góp mặt trong MV cùng hàng loạt ngôi sao bóng đá hàng đầu Dani Alves hay Gerard Piqué. Đáng chú ý, Ronaldo cũng từng xuất hiện trong siêu phẩm này. Đây là bài hát đưa Shakira trở thành biểu tượng âm nhạc của World Cup, đồng thời cũng là một trong những MV thể thao thành công nhất lịch sử.

Siêu hit Waka Waka của Shakira cho World Cup 2010

Bốn năm sau, ở World Cup 2014 tại Brazil, Shakira tiếp tục phát hành La La La. Dù không phải ca khúc chủ đề chính thức của FIFA, sản phẩm này lại tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nhiều bản nhạc cùng kỳ. Trong phiên bản MV hợp tác với Activia nhằm ủng hộ Chương trình Lương thực Thế giới, Messi tiếp tục xuất hiện với màn tâng bóng điêu luyện bên cạnh Sergio Agüero, Neymar, James Rodríguez, Gerard Piqué và con trai đầu lòng Milan.

Messi trong mọi "vũ trụ" nhạc World Cup của Shakira

Đến World Cup 2026, Shakira chính thức trở lại vị thế "Nữ hoàng World Cup" với Dai Dai kết hợp cùng Burna Boy. Ngay từ những giây mở đầu MV, Lionel Messi xuất hiện cùng Kylian Mbappé và Erling Haaland để đồng thanh gửi lời chào: "Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng". Đây được xem là một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của MV, khi Messi được đặt ở vị trí nổi bật nhất trong dàn siêu sao bóng đá.

Đến World Cup 2026, Shakira chính thức trở lại vị thế "Nữ hoàng World Cup" với Dai Dai kết hợp cùng Burna Boy

Không chỉ xuất hiện nhiều lần trong các MV, Messi còn có mối quan hệ thân thiết với Shakira ngoài đời. Vợ của Messi là Antonela Roccuzzo là bạn lâu năm của nữ ca sĩ Colombia, từng xuất hiện cùng cô trong nhiều hoạt động, từ các sự kiện cho đến concert.

Vợ của Messi là Antonela Roccuzzo là bạn lâu năm của nữ ca sĩ Colombia

Bên cạnh đó, Shakira từ lâu luôn có vị thế đặc biệt tại thị trường Argentina. Là một nghệ sĩ Latin, cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại các quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina. Điều này khiến hình ảnh của Shakira thường gắn với các biểu tượng bóng đá Latin hơn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Shakira có mối quan hệ căng thẳng với Cristiano Ronaldo. Trong lời hát của Dai Dai , Shakira còn nhắc đến Cristiano Ronaldo như một sự tri ân dành cho một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá. Nếu phải tìm một lý do khiến người hâm mộ khẳng định "Shakira chọn Messi", thì câu trả lời nằm ở sự đồng hành xuyên suốt của siêu sao Argentina trong những cột mốc quan trọng nhất của sự nghiệp nữ ca sĩ.

Ý kiến của Shakira càng trở nên quan trọng bởi World Cup không đơn thuần là một sân khấu biểu diễn, giải đấu này gần như song hành cùng cả sự nghiệp lẫn cuộc đời cô

Ý kiến của Shakira càng trở nên quan trọng bởi World Cup không đơn thuần là một sân khấu biểu diễn, giải đấu này gần như song hành cùng cả sự nghiệp lẫn cuộc đời cô. Nếu World Cup là đỉnh cao sự nghiệp của các cầu thủ, thì với Shakira, đây cũng là bệ phóng đưa cô từ một ngôi sao nhạc Latin trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Đến nay, Shakira là nghệ sĩ hiếm hoi gắn bó với tới bốn kỳ World Cup gồm 2006, 2010, 2014 và 2026. Không ai khác trong làng nhạc có được hành trình dài và bền bỉ như vậy. Những sân khấu World Cup của Shakira cũng góp phần định hình tiêu chuẩn biểu diễn tại các giải đấu lớn. Từ vũ đạo Latin đặc trưng, nguồn năng lượng bùng nổ cho đến tinh thần thể thao, mọi màn trình diễn của cô đều trở thành dấu ấn khó thay thế. Chính vì vậy, nhiều người xem Shakira như "gương mặt thương hiệu" của World Cup suốt gần hai thập kỷ.

Khoảnh khắc biểu tượng của Shakira và Piqué tại lễ bế mạc World Cup 2014

Điều đặc biệt hơn là ngay cả những bước ngoặt lớn nhất trong đời tư Shakira cũng gắn chặt với trái bóng. Năm 2010, khi ghi hình MV Waka Waka , cô gặp trung vệ Gerard Piqué của đội tuyển Tây Ban Nha. Piqué từng tiết lộ anh đã hứa sẽ cùng đội tuyển vào đến chung kết World Cup chỉ để có cơ hội gặp lại Shakira, bởi cô sẽ biểu diễn trong lễ bế mạc. Tây Ban Nha sau đó vô địch, còn hai người chính thức bắt đầu chuyện tình kéo dài hơn 11 năm và có hai con trai là Milan và Sasha.

Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira xuất hiện trong hình ảnh viên mãn nhất. Trong MV La La La , cô đưa cả Piqué, các đồng đội của anh và con trai Milan vào khung hình. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bế con trên sân khấu bế mạc World Cup tại Maracanã từng được xem là biểu tượng cho hạnh phúc gia đình gắn liền với bóng đá.

Vụ chia tay chấn động giữa Shakira và Piqué sau bê bối ngoại tình khiến nữ ca sĩ trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời

Nhưng trước thềm World Cup 2022 tại Qatar, câu chuyện ấy khép lại theo cách đầy cay đắng. Vụ chia tay chấn động giữa Shakira và Piqué sau bê bối ngoại tình khiến nữ ca sĩ trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Cô sau đó từ chối lời mời biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022, được cho là để tránh những áp lực truyền thông liên quan đến thế giới bóng đá vào thời điểm nhạy cảm.

Bốn năm sau, Shakira trở lại tại World Cup 2026 với một hình ảnh hoàn toàn khác. Dai Dai không chỉ đánh dấu sự trở lại của "Nữ hoàng World Cup", mà còn là tuyên ngôn về một người phụ nữ đã vượt qua biến cố và giành lại ánh hào quang.

Dù cuộc hôn nhân với Piqué đã kết thúc, sự tôn trọng mà thế giới bóng đá dành cho Shakira chưa từng thay đổi

Trong hành trình tái xuất này, Lionel Messi tiếp tục đồng hành với Shakira bằng lời chào "We are ready". Hình ảnh đó khiến nhiều người xem như một lời khẳng định rằng, dù cuộc hôn nhân với Piqué đã kết thúc, sự tôn trọng mà thế giới bóng đá dành cho Shakira chưa từng thay đổi. Có lẽ cũng vì thế, giữa những tranh cãi không hồi kết về Messi và Ronaldo, cái tên Shakira luôn được nhắc đến như một "lá phiếu" đặc biệt.

Ảnh: FBNV/ Reddit