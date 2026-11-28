Dù hơn bạn trai cả chục tuổi nhưng "nữ hoàng phòng trà" đình đám không ngại quay các clip nũng nịu, hờn dỗi như tuổi đôi mươi mới yêu lần đầu.

Ca sĩ Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu đang có chuyến đi tại Mỹ. Trên trang cá nhân, nam người mẫu chia sẻ loạt hình ảnh cả hai cùng dạo phố Seattle, tạo dáng bên nhau và nắm tay tình tứ.

Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu ở Mỹ.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lựa chọn trang phục tông màu trầm. Nữ ca sĩ diện bộ đồ màu đỏ rượu vang, kết hợp áo khoác và chân váy đồng điệu. Trong khi đó, bạn trai cô mặc trang phục đen đơn giản với áo khoác dáng rộng và áo cổ lọ.

Cả hai thoải mái tạo dáng trước ống kính, cùng đi dạo trên những con phố ở Mỹ. Đáng chú ý, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Lâm Bảo Châu nắm tay Lệ Quyên khi cả hai băng qua đường. Ở những khung hình khác, nữ ca sĩ cũng dành cho bạn trai những ánh nhìn tình cảm.

Kèm theo loạt ảnh, Lâm Bảo Châu viết: "Lâu không up ảnh với Gấu trắng. Ngày vi vu ở Seattle". Nam người mẫu cũng chia sẻ rằng đã lâu cả hai mới có dịp thảnh thơi bên nhau, dạo khắp phố phường Seattle.

Ngoài hình ảnh, cặp đôi còn đăng tải nhiều clip quay theo trend đầy hài hước và đáng yêu. Sự trẻ trung của Lệ Quyên khiến không ai nghĩ cô đã ở độ tuổi U50.

Khoảnh khắc nũng nịu, giận hờn của Lệ Quyên trong clip quay cùng Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội là con út trong gia đình có bốn anh em. Cha mẹ cô đều là nghệ sĩ hát chèo.

Năm 2004, Lệ Quyên phát hành album đầu tay Giấc mơ có thật. Sản phẩm có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn), giúp tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Năm 2009, Lệ Quyên vào TP.HCM lập nghiệp và theo đuổi dòng nhạc xưa. Một năm sau, cô phát hành album Khúc tình xưa mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc gắn với bolero và những ca khúc trữ tình quen thuộc.

Sự thành công của dự án giúp Lệ Quyên có thêm nhiều cơ hội biểu diễn, trở thành giọng ca được yêu thích tại các phòng trà. Cô cũng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ hoàng phòng trà".

Trong suốt sự nghiệp, Lệ Quyên duy trì hoạt động âm nhạc với nhiều album, liveshow và chương trình biểu diễn. Năm 2019, cô tổ chức Q Show 2, đánh dấu 20 năm ca hát. Năm 2021, nữ ca sĩ tiếp tục thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình.

Tháng 6/2025, Lệ Quyên giới thiệu CD Khúc tình xưa 6, tiếp nối loạt sản phẩm gắn với dòng nhạc bolero. Sau 26 năm ca hát, nữ ca sĩ cho biết cô không còn phải gồng mình để chứng minh giọng hát mà chọn thể hiện các ca khúc bằng tâm thế ung dung, thả lỏng và sâu lắng hơn.

Ở tuổi 45, Lệ Quyên vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trước khi đến với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy. Hai người kết hôn năm 2011, có một con trai chung và xác nhận ly hôn vào năm 2020.

Đầu năm 2021, Lệ Quyên chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu. Anh sinh năm 1993, kém nữ ca sĩ hơn chục tuổi. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò bạn trai Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thời trang và tham gia một số dự án phim truyền hình.

Chuyện tình của cặp đôi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác cũng như sự khác biệt về danh tiếng. Tuy nhiên, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ và thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện, chuyến du lịch.

Lâm Bảo Châu cũng tham gia hỗ trợ bạn gái trong một số sản phẩm âm nhạc, đảm nhận vai trò lên ý tưởng, đạo diễn MV. Về phía Lệ Quyên, cô nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress tháng 6/2025, nữ ca sĩ cho biết tình yêu mang đến cho cô nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc. Cô cũng xem Lâm Bảo Châu là bạn đời và một khán giả thân thiết của mình.