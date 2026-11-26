Sau khi hủy chuyến đi Đà Lạt ngay ở sân bay, "ông hoàng nhạc Việt" cũng đã cập nhật thêm thông tin mới về tình trạng sức khỏe bản thân.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ về việc phải hủy chuyến bay đi Đà Lạt do gặp vấn đề sức khỏe ngay tại sân bay.

Đàm Vĩnh Hưng ngồi gục ở sân bay vì hoa mắt, chóng mặt.

Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Ra sân bay lúc 5 giờ sáng để bay Đà Lạt có việc! Thấy hoa mắt, chóng mặt, muốn ói quá nên gọi tài xế quay lại đón về!".

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới bài đăng, hàng trăm khán giả để lại bình luận hỏi thăm, động viên nam ca sĩ giữ gìn sức khỏe. Nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Cẩm Vân, Bằng Kiều, Đăng Khôi, Tiến Luật... cũng bày tỏ sự quan tâm.

Trước những lời hỏi thăm của đồng nghiệp và khán giả, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe. Anh cho biết: "Cám ơn cả nhà thật là nhiều! Hưng khỏe rồi nha nhà mình ơi!".

Nam ca sĩ đồng thời chia sẻ lịch trình biểu diễn vào những ngày cuối tháng 11 và trong tháng 12 tới. Thông tin này phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn về tình trạng hiện tại của anh.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Anh được khán giả gọi bằng danh xưng "ông hoàng nhạc Việt", ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Say tình, Bình minh sẽ mang em đi, Tình ơi xin ngủ yên, Xin lỗi tình yêu...

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các chương trình ca nhạc, sự kiện giải trí và tổ chức nhiều đêm diễn riêng. Dù đã bước sang tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì lịch trình biểu diễn khá bận rộn.