Người mẫu Dương Yến Ngọc vừa chia sẻ thông tin cô nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm và đang chuẩn bị bước vào quá trình xét nghiệm chuyên sâu tại Bệnh viện Ung Bướu.

Trong đoạn video mới đăng tải trên trang cá nhân, Dương Yến Ngọc cho biết cô đã phải chịu đựng những cơn đau kéo dài hơn một tháng qua. Ban đầu, nữ người mẫu xuất hiện triệu chứng đau bụng dưới và đã đến Bệnh viện Phụ sản Quốc tế để thăm khám. Sau đó, tình trạng chuyển nặng với các cơn đau vùng thắt lưng tương tự thoát vị đĩa đệm. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp như bấm huyệt hay vật lý trị liệu, sức khỏe của cô vẫn không cải thiện mà ngày càng trầm trọng hơn.

Đến ngày mùng 7 vừa qua, kết quả sinh thiết tế bào xác nhận Dương Yến Ngọc bị ung thư cổ tử cung. Theo lời bác sĩ, bệnh của cô mới ở giai đoạn đầu nhưng vẫn cần làm giấy chuyển viện sang Bệnh viện Ung Bướu để kiểm tra kỹ lưỡng, xác định chính xác giai đoạn cũng như lên phác đồ điều trị phù hợp.

Chia sẻ về tình trạng hiện tại, cựu người mẫu cho biết cơ thể cô gần như kiệt sức vì ăn ngủ không được, phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau để duy trì sinh hoạt tối thiểu. Cô mô tả về sự hành hạ của bệnh tật: "Cơn đau bụng của nó hành hạ âm ỉ và cái cơn đau thắt ở vùng lưng nó quá là khủng khiếp, làm cho Ngọc không thể ngồi được, đi đứng thì rất là khó khăn".

Dù thể chất suy kiệt, Dương Yến Ngọc vẫn giữ được tâm thế bình thản trước biến cố lớn này. Cô cho biết bản thân đã duy trì lối sống lành mạnh, tập thiền định và thực hành chánh niệm suốt 8 năm qua kể từ sau biến cố đột quỵ vào năm 2018. Chính nền tảng tinh thần vững vàng này đã giúp cô đủ tỉnh táo để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ và những người đi trước nhằm lựa chọn hướng điều trị tối ưu giữa Tây y và Đông y.

Nữ người mẫu cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã nhắn tin động viên trong những ngày qua. Cô dự định sẽ ghi lại hành trình chữa bệnh của mình như một cuốn nhật ký để truyền thêm động lực cho những người đang phải đối mặt với nghịch cảnh.