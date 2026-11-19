Rất nhiều bạn thân hứa nuôi tới hết đời nhưng nam nghệ sĩ SN 1966 vẫn tích lũy tiền để sau này vào viện dưỡng lão 3-4 sao.

NSƯT Việt Hoàn (sinh năm 1966) là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam, nổi tiếng qua sự kết hợp cùng Trọng Tấn và Đăng Dương tạo thành "tam ca nhạc đỏ" đình đám.



Năm 2023, nam nghệ sĩ xác nhận đã ly hôn người vợ kém 18 tuổi trong êm đẹp. Hậu ly hôn, anh để lại nhà cũ cho vợ cũ và các con, còn bản thân chọn cuộc sống độc thân tại khu nhà vườn trên đồi rộng tới 12.000m² ở Thạch Thất (Hà Nội), cách trung tâm Thủ đô khoảng 30km. Mảnh đất này vốn là một quả đồi hoang sơ, được anh tự tay cải tạo, trồng cây ăn trái và dựng nhà gỗ để làm chốn đi về bình yên.

Năm 2026, NSƯT Việt Hoàn chính thức chạm ngưỡng tuổi 60 với tâm thế đầy an nhiên và tự tại. Nhìn lại chặng đường đã qua, nam nghệ sĩ không giấu được niềm viên mãn khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Nói thật lòng, bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Năm nay là năm Bính Ngọ, cũng là năm tròn 60 tuổi của tôi. Ở cái lứa tuổi này, nhìn lại mọi thứ, tôi thấy mình đã được quá nhiều: được khán giả yêu thương, được bạn bè đồng nghiệp trân trọng".

Dù đường tình duyên không trọn vẹn như nhiều người khác, anh vẫn luôn biết ơn những trải nghiệm đã qua và xác định ở tuổi này sẽ yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn để giữ sự vững vàng về cả sức khỏe lẫn tâm lý.

Chia sẻ thêm về nếp sinh hoạt nơi ngoại thành, Việt Hoàn cho biết, anh đã quen với việc sống một mình hơn 5 năm nay nhưng hoàn toàn không cảm thấy tủi thân hay buồn bã. Thay vì chìm đắm trong sự cô đơn, nam nghệ sĩ tìm niềm vui qua việc chăm sóc vườn tược và giao lưu cùng bạn bè.

Dù sống trên đồi vắng, cơ ngơi của Việt Hoàn hiếm khi ngớt tiếng cười nói bởi cuối tuần nào 3 cô con gái của anh cũng phân công nhau hoặc cùng tụ họp lên đồi quây quần bên bố. Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thanh Lam, Trọng Tấn, Đăng Dương, nhạc sĩ Lưu Hà An... cũng thường xuyên ghé thăm.

Ở tuổi 60, Việt Hoàn cũng quyết định dừng hoàn toàn việc tự đứng ra tổ chức các đêm nhạc cá nhân để nhường sân khấu lại cho thế hệ trẻ, chỉ nhận lời tham gia với tư cách khách mời nếu khán giả còn yêu mến.

Về kinh tế, nam nghệ sĩ tự nhận mình không phải đại gia giàu có về tiền bạc nhưng lại "giàu tình cảm", từng được những người bạn thân thiết như nhạc sĩ Lê Minh Sơn hay Lưu Hà An khẳng định sẵn sàng nuôi đến hết đời nếu gặp khó khăn.

"Nhạc sĩ Lê Minh Sơn hay nhạc sĩ Lưu Hà An và rất nhiều người bạn của tôi đã nói rằng: "Tôi có thể nuôi ông hết cuộc đời này". Đấy, thế thì mình tự tin là mình sẽ không bao giờ phải khổ đau vì thiếu thốn vật chất, mình chỉ sợ khổ đau về sức khỏe thôi", Việt Hoàn chia sẻ.

Dù vậy, với tính cách tự lập, anh vẫn đi hát đều đặn để có thu nhập ổn định và tích lũy một khoản vốn riêng cho tuổi già. Anh chia sẻ bản thân đã tính toán kỹ lưỡng cho tương lai: "Tôi tích lũy một khoản vốn vừa phải để biết đâu nhỡ khi về sau có hoàn cảnh nào đó, mình sẵn sàng vào một viện dưỡng lão tầm cỡ độ 3, 4 sao để họ cưu mang mình. Điều đó tôi đã tính toán trước cho tuổi già của mình rồi".