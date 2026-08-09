Lệ Quyên: Châu liên tục nhắc "diễn bằng mắt thôi, đừng đưa tay", có lúc tôi cũng giận, cũng bực

Dù có giận chút nhưng sau khi xem lại sản phẩm, Lệ Quyên thừa nhận bạn trai đã đúng.

Lệ Quyên vừa chính thức trở lại với MV Giá như anh là em sau hơn một năm kể từ album Khúc tình xưa 6. Sản phẩm có sự góp sức của bạn trai Lâm Bảo Châu cùng màn vũ đạo của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển.

Giá như anh là em do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm phối khí và Lê Quang đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Ca khúc khắc họa tâm trạng một người phụ nữ trưởng thành, đã đi qua nhiều cung bậc của tình yêu và lựa chọn buông bỏ trong sự điềm tĩnh.

Hình ảnh Lệ Quyên trong MV.

Lệ Quyên và Minh Quân.

Bên cạnh giọng hát của Lệ Quyên là phần thể hiện của Minh Quân với chất giọng nam mềm mại, tạo nên sự đối lập về màu sắc. Khác với những ca khúc chia tay mang màu sắc bi lụy, sản phẩm được ê-kíp xây dựng theo tinh thần "một nỗi buồn đẹp". MV được quay trên mặt sàn toàn nước, sử dụng hình ảnh mềm mại, lãng đãng để diễn tả trạng thái cảm xúc lắng đọng. Lần này, Lệ Quyên chọn cách hát tiết chế, thả lỏng hơn thay vì chú trọng phô diễn kỹ thuật.

Ban đầu, Giá như anh là em chỉ được lên kế hoạch phát hành dưới dạng audio. Ý tưởng thực hiện MV xuất hiện trong một đêm mưa khi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nghe lại bản demo trên đường từ phòng thu về lúc rạng sáng.

"Một bản ballad ngọt ngào như thế, nghe trên xe giữa đêm mưa khiến tôi tập trung hơn vào từng câu nhạc. Cảm xúc tràn đầy, Châu nói với tôi rằng bài này phải quay MV", Lệ Quyên kể.

Ngay tối hôm đó, Lâm Bảo Châu bắt tay viết kịch bản, định hình nội dung, cách quay và liên hệ ê-kíp để khởi động dự án.

Thời gian chuẩn bị vô cùng gấp gáp. Lệ Quyên chỉ còn năm ngày ở Việt Nam trước khi sang Mỹ đưa con trai - bé Bo - đi nghỉ và tranh thủ biểu diễn. Nếu không quay ngay, ê-kíp phải chờ đến khi cô trở về vào tháng 8, đồng nghĩa kế hoạch phát hành bị lùi lại.

Toàn bộ khâu chuẩn bị và ghi hình được dồn vào một ngày. Đoàn đóng máy lúc 1h sáng để Lệ Quyên kịp ra sân bay lúc 5h30 cùng ngày.

Trong tình thế này, nữ ca sĩ gọi điện "cầu cứu" vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển. Sáng hôm sau, cả hai phải bay sang châu Âu tập huấn và thi đấu nhưng vẫn nhận lời, tranh thủ vài giờ ít ỏi để vừa biên đạo vừa góp mặt trong MV.

"Dù chỉ là một phần nhỏ, chúng tôi vẫn muốn góp sức cùng Quyên", Khánh Thi chia sẻ tại phim trường.

Lệ Quyên quen Khánh Thi từ thời còn ở Hà Nội và luôn ấn tượng với vẻ nồng nàn, ngọt ngào của hai vợ chồng khi biểu diễn cùng nhau. Đây cũng là lý do cô muốn Khánh Thi - Phan Hiển tham gia sản phẩm.

Việc ghi hình với nước cũng tạo ra không ít thử thách. Vốn quen biểu diễn trên giày, Khánh Thi và Phan Hiển lần này phải nhảy chân đất trên mặt sàn trơn trượt. Ê-kíp buộc phải điều chỉnh nhiều động tác lăn, trườn táo bạo trong kịch bản ban đầu.

Mỗi cảnh trên mặt sàn toàn nước chỉ có thể quay một lần bởi sau đó trang phục đã ướt, phải chờ khô mới có thể thực hiện lại. Với Khánh Thi, áp lực còn lớn hơn khi những động tác lăn, trườn được thực hiện trong trang phục váy thay vì quần như thường lệ. Sau một ngày làm việc, cả hai tiếp tục ngâm mình dưới làn mưa nhân tạo để hoàn thiện những khung hình cuối.

Hình ảnh vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi trong MV.

Ngoài viết ý tưởng và kịch bản, Lâm Bảo Châu đảm nhận vai trò phó đạo diễn. Anh lựa chọn cách dàn dựng tối giản, thiên về tính nghệ thuật với một bối cảnh duy nhất là nước, để Lệ Quyên tập trung thể hiện nội tâm thay vì kể một câu chuyện nhiều tình tiết.

Trên phim trường, Lâm Bảo Châu cũng trực tiếp chỉ đạo bạn gái diễn xuất. Vốn quen biểu diễn trên sân khấu, Lệ Quyên có thói quen biểu cảm mạnh và thường đưa tay khi hát. Tuy nhiên, trước ống kính, những chuyển động này có thể trở nên dư thừa.

"Châu liên tục nhắc 'diễn bằng mắt thôi, đừng đưa tay'. Có lúc tôi cũng giận, cũng bực", Lệ Quyên kể.

Sau khi xem lại, nữ ca sĩ thừa nhận bạn trai đã đúng. Theo cô, gương mặt tĩnh và cách tiết chế cử động giúp người xem tập trung hơn vào ánh mắt và chiều sâu cảm xúc.

Bên nhau hơn sáu năm, đây là lần đầu Lâm Bảo Châu tham gia sâu vào một sản phẩm âm nhạc của Lệ Quyên với vai trò biên kịch và phó đạo diễn. Cường độ làm việc kéo dài xuyên đêm cũng khiến Lệ Quyên gặp vấn đề về sức khỏe. Việc ngâm mình trong nước nhiều giờ khiến cô bị nhiễm lạnh và sau đó sang Mỹ ốm gần hai tuần.

Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên.

Nói về thông điệp của sản phẩm, Lệ Quyên chia sẻ: "Kể cả nỗi buồn, nó cũng phải văn minh và đẹp đẽ. Trong tình cảm, tôi không bao giờ nói hối hận, không bao giờ tiếc nuối điều gì. Dù một mối quan hệ trọn vẹn hay dở dang, nó vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ mình đã trải qua".

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cha mẹ đều là nghệ sĩ hát chèo. Cô bắt đầu hoạt động âm nhạc từ cuối thập niên 1990, từng có thời gian biểu diễn tại các phòng trà ở Hà Nội trước khi Nam tiến.

Năm 2004, album đầu tay Giấc mơ có thật với các ca khúc Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao giúp tên tuổi Lệ Quyên được biết đến rộng rãi. Năm 2009, cô vào TP.HCM lập nghiệp và dần chuyển hướng sang dòng nhạc xưa.

Từ năm 2010, chuỗi album Khúc tình xưa lần lượt ra đời, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Lệ Quyên trong dòng nhạc này. Cô sau đó thực hiện hai liveshow quy mô lớn mang tên Q Show vào năm 2013 và 2019.

Tháng 6/2025, Lệ Quyên phát hành Khúc tình xưa 6 và cho biết đang ấp ủ Q Show 3. MV Giá như anh là em chính thức ra mắt lúc 20h ngày 8/8 trên các nền tảng nhạc số.