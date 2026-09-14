Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga vừa được trao danh hiệu Anh hùng Lao động, cổ phiếu ngân hàng liên quan bất ngờ có diễn biến đặc biệt

Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga

Phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á(SeABank) đã tăng ngay từ khi mở cửa. Tính đến nay, cổ phiếu SSB đã tăng hết biên độ lên mức giá trần 19.550 đồng/cp.

Cổ phiếu SSB đã có đà tăng trong thời gian gần đây, tính trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu SSB đã tăng gần 30%.

Mới đây, ngày 12/9, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trong đó, Huân chương Lao động hạng Nhất trao tặng cho SeABank vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là thành quả chung của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV SeABank qua nhiều thế hệ.

Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là sự tôn vinh đối với những đóng góp của Bà trong quá trình xây dựng và phát triển SeABank và các doanh nghiệp do Bà làm lãnh đạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động, Ngân hàng SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng thời, theo kết quả đợt review quý 3/2026, MarketVector Indexes chỉ thêm 1 cổ phiếu duy nhất là SSB vào danh mục của MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu cho quỹ trăm triệu đô VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Ước tính quỹ sẽ mua mới 13,2 triệu cổ phiếu SSB.﻿

Hoạt động cơ cấu danh mục của quỹ ETF này sẽ được thực hiện trong tuần này kết thúc vào phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9).

Đợt cuối tháng 8, đầu tháng 9, cổ phiếu SSB cũng đã có 2 phiên tăng trần liên tục sau khi cổ phiếu này được FTSE Russell bổ sung vào FTSE Global All Cap Index trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026. SSB nằm trong nhóm 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào chỉ số, với thay đổi dự kiến có hiệu lực từ 21/9/2026.

Trước đó, ngày 13/8, MSCI cũng công bố đưa cổ phiếu SeABank vào MSCI Frontier Markets Index, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.625 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt hơn 427.108 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2025.