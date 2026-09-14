Một DN Việt tạo kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở "trái tim của châu Phi", Thủ tướng đề nghị gì với nước chủ nhà?

Chính phủ quốc gia ở châu Phi khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye, ngày 13/9. Ảnh: BNG

Đây là liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Burundi (Lumitel).

Ngày 13/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng cảm ơn Tổng thống Évariste Ndayishimiye và Chính phủ Burundi đã ủng hộ, hỗ trợ liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Burundi (Lumitel) hoạt động hiệu quả, Thủ tướng đề nghị phía Burundi tiếp tục tạo điều kiện để Lumitel tham gia các dự án chính phủ điện tử , chuyển đổi số và không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, xứng đáng là biểu tượng của hợp tác giữa hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề xuất, trên cơ sở thành công của Tập đoàn Viettel tại Burundi, hai bên mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực mới như công nghiệp, thương mại quốc phòng và nông nghiệp. Đồng thời, hai bên mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư thông qua việc phối hợp thiết lập cơ chế kết nối doanh nghiệp, chia sẻ thông tin về thị trường và các dự án tiềm năng, cũng như thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác song phương.

Chính phủ Burundi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Lumitel

Thủ tướng đề nghị phía Burundi tiếp tục tạo điều kiện để Lumitel tham gia các dự án chính phủ điện tử, chuyển đổi số và không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh… Ảnh: BNG

Về phía Burundi, bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2025, Tổng thống Évariste Ndayishimiye khẳng định Burundi coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Burundi nhất trí với những đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, lấy hợp tác thương mại - đầu tư làm trọng tâm.

Đặc biệt, Tổng thống đánh giá cao những đóng góp của liên doanh Lumitel đối với sự phát triển kinh tế -xã hội và việc nâng cao đời sống của người dân Burundi. Tổng thống khẳng định Chính phủ Burundi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Lumitel hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển hiện nay, phía Burundi rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Đồng thời, theo Tổng thống, Burundi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại Burundi, nhất là trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Ngoài ra, tại cuộc tiếp, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa mỗi nước với ASEAN và Liên minh châu Phi (AU), cũng như giữa ASEAN và AU.

Doanh nghiệp Việt tạo nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở Burundi

Tính đến cuối năm 2025, Lumitel giữ vị trí thị phần số một tại Burundi với hạ tầng phủ tới 95% dân số. Ảnh: Viettel

Burundi (quốc gia được mệnh danh là “trái tim của châu Phi”) là thị trường thứ 9 mà Tập Đoàn Viettel đầu tư, được cấp giấy phép viễn thông từ tháng 12/2013. Đáng chú ý, tại thời điểm Viettel nhận giấy phép đầu tư tại Burundi thì hầu hết người dân ở đây, nhất là những người sống ở nông thôn và vùng biên giới xa xôi, vẫn chưa được tiếp cận với viễn thông và Internet.

Lumitel bắt đầu bán hàng khai trương thử nghiệm từ cuối tháng 3/2015. Nhưng chỉ sau 4 tháng, mạng Lumitel đã đạt được con số 1 triệu thuê bao, chiếm 10% dân số của quốc gia này. Đây được coi là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu nếu nhìn con số đó trên quy mô thị trường Burundi, quốc gia châu Phi chỉ với hơn 10 triệu dân và GDP thuộc vào hàng thấp nhất thế giới (thời điểm năm 2015).

Tính đến cuối năm 2025, Lumitel đã sở hữu hạ tầng lớn nhất quốc gia với 3.200 km cáp quang và phủ sóng 95% dân số.

Đáng chú ý, sau thành công với vị trí số 1 ngành viễn thông, Lumitel tiếp tục mang đến giải pháp tài chính cho người dân Burundi. Cụ thể, đến tháng 3/2017, khi Lumitel bắt đầu cung cấp ví điện tử, hướng tới khách hàng ở vùng nông thôn và những người dùng điện thoại "cục gạch" (2G). Kết quả, Lumicash phát triển công nghệ trên nền USSD, cho phép chuyển tiền, thanh toán ngay trên điện thoại đen trắng.

Tính đến cuối năm 2025, với hơn 2,4 triệu người dùng, Lumitel đã trở thành "ngân hàng số" của người nghèo ở Burundi. Người dân có thể thanh toán hóa đơn, mua hàng đến nhận trợ cấp xã hội, tất cả đều được thực hiện qua chiếc điện thoại nhỏ bé.



