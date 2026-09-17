Nữ doanh nhân 55 tuổi, 5 cuộc hôn nhân và mối tình cách 30 tuổi

Trước khi gây chú ý với cuộc hôn nhân thứ 5, nữ doanh nhân cũng vướng nhiều ồn ào trong việc kinh doanh.

55 tuổi, trải qua 5 cuộc hôn nhân, từng chi gần 50 triệu NDT (gần 194 tỷ đồng) để hỏi cưới bạn trai kém 30 tuổi, công khai việc sinh con gái và trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên MXH.

Đó là mô tả đang gây chú ý của Vu Văn Hồng - nữ đại gia ngành thẩm mỹ ở Trung Quốc.

Vu Văn Hồng là người sáng thương hiệu thẩm mỹ Yu Meiren, thường xuất hiện với mái tóc vàng và phong cách nổi bật. Với công chúng, những nhận xét về Vu Văn Hồng cũng có nhiều chiều hướng khác nhau: có người cho rằng đây là nữ doanh nhân, trong khi một số người đặt câu hỏi về hoạt động kinh doanh của bà.

Hơn 30 năm lăn lộn trong ngành làm đẹp với hàng loạt tranh cãi

Vu Văn Hồng sinh năm 1971 tại Đại Liên, Liêu Ninh (Trung Quốc). Năm 17 tuổi, cha qua đời, bà nghỉ học và bắt đầu làm việc trong ngành làm đẹp với vai trò học việc.

Năm 1993, ở tuổi 22, Vu Văn Hồng mở một studio thiết kế hình ảnh tại Đại Liên. Sau hơn 10 năm hoạt động, bà nhận ra phân khúc làm đẹp phổ thông khó tạo ra lợi nhuận lớn nên chuyển hướng sang phân khúc cao cấp.

Năm 2004, bà đăng ký thành lập Tập đoàn Quốc tế Yu Meiren tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân với danh xưng “người sáng lập nghệ thuật điêu khắc khuôn mặt”. Sau đó, bà chuyển trụ sở doanh nghiệp về Hàng Châu (Trung Quốc).

Bà cũng sử dụng hình ảnh cá nhân như một công cụ quảng bá thương hiệu, xây dựng hình tượng “nữ thần không tuổi” và phát triển hệ thống đối tác nhượng quyền. Có thời điểm, hệ thống này có hơn 150 cửa hàng hợp tác trên toàn Trung Quốc, hoạt động kinh doanh cũng mở rộng sang Thụy Sĩ và Đức.

Mô hình kinh doanh của Vu Văn Hồng tập trung vào 3 yếu tố: nhắm tới nhu cầu làm đẹp và chống lão hóa của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao; sử dụng hình ảnh cá nhân như một ví dụ để quảng bá dịch vụ; đồng thời phát triển mô hình nhượng quyền.

Hoạt động kinh doanh của bà cũng vướng không ít tranh cãi liên quan đến vấn đề tuân thủ quy định của cơ quan chức năng.

Năm 2011, chương trình Tiêu điểm phỏng vấn của CCTV đưa tin về việc Vu Văn Hồng bị cáo buộc hành nghề y khi chưa có giấy phép, đồng thời đề cập trường hợp một khách hàng gặp biến chứng sau khi thực hiện dịch vụ.

Năm 2022, vụ việc liên quan đến thuế tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo thông tin được cơ quan thuế Hàng Châu công bố, các công ty do Vu Văn Hồng kiểm soát đã sử dụng 9 tài khoản cá nhân để nhận tiền, che giấu doanh thu 47,55 tỷ NDT (hơn 184.424 tỷ đồng) trong hơn 4 năm và trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 147 triệu NDT (hơn 570 tỷ đồng). Tổng số tiền bị truy thu và xử phạt được xác định là 88,27 triệu NDT (hơn 342 tỷ đồng).

Đầu năm 2026, Vu Văn Hồng tiếp tục gây chú ý khi giới thiệu trên livestream một dịch vụ chống lão hóa bằng phương pháp thay huyết tương, được giới thiệu là sử dụng thành phần máu của nam giới trẻ để xử lý. Song tính pháp lý của phương pháp này và các bằng chứng khoa học cho hiệu quả chống lão hóa được quảng bá chưa được làm rõ.

Cũng trong quảng cáo này, Vu Văn Hồng cho biết liệu trình có thể giúp trẻ hóa trong 2 tuần, với mức giá từ 3 triệu đến 15 triệu NDT (11,6 - 58 tỷ đồng), đồng thời đề cập đến sự hợp tác với Haier Group - Tập đoàn điện tử hàng đầu Trung Quốc.

Ngay sau đó - ngày 30/3/2026, Haier ra thông báo khẳng định doanh nghiệp không có quan hệ hợp tác với Vu Văn Hồng và Yu Meiren Group.

Trải qua 5 cuộc hôn nhân, 2 mối tình gần nhất đều yêu trai trẻ

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đời sống tình cảm của Vu Văn Hồng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Ở tuổi 55, bà từng công khai trải qua 5 cuộc hôn nhân và có những mối quan hệ với khoảng cách tuổi tác lớn.

Hai cuộc hôn nhân đầu tiên của Vu Văn Hồng diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc sau khoảng 3 tháng, trong khi cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài chưa đến 1 tháng.

Người chồng thứ 3 là một doanh nhân Hong Kong. Hai người có một con trai.

Người chồng thứ 4 là một luật sư, 2 người có con trai chung. Tuy nhiên Vu Văn Hồng thường xuyên có chuyến công tác, ít có thời gian dành cho gia đình, cùng áp lực dư luận sau vụ việc được CCTV đưa tin năm 2011, chồng bà bị trầm cảm. Sau đó cặp đôi ly hôn.

Mối quan hệ gây chú ý nhất của Vu Văn Hồng là với người mẫu Albania Rolando, kém bà khoảng 20 tuổi. Hai người gặp nhau ở nước ngoài vào năm 2014 và bắt đầu mối quan hệ sau hơn 1 năm người đàn ông này theo đuổi bà.

Vu Văn Hồng và Rolando

Theo những chia sẻ của Vu Văn Hồng, bà từng mua nhà và xe cho gia đình Rolando, chi 400.000 euro (gần 12 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền sính lễ và hỗ trợ anh có được vị trí tùy viên thương mại tại Trung Quốc.

Năm 2016, 2 người có một con trai mang hai dòng máu thông qua phương pháp mang thai hộ và thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Cuối năm 2023, 2 người công khai tranh cãi trên livestream. Vu Văn Hồng cho rằng gia đình Rolando nhiều lần yêu cầu bà hỗ trợ tài chính với những khoản tiền lớn. Hai người trước đó đã ký thỏa thuận về tài sản, vì vậy sau khi chia tay, Rolando được cho là không nhận được phần tài sản lớn. Mối quan hệ kết thúc sau 11 năm.

Chưa đầy 1 năm sau khi chia tay, Vu Văn Hồng bắt đầu mối quan hệ mới với Nhậm Nhậm (tên thật là Lưu Vũ Thần) - người mẫu kiêm streamer sinh năm 2001, kém bà 30 tuổi.

Hai người quen nhau qua các video ngắn. Vu Văn Hồng từng tặng quà trị giá hàng triệu NDT trong livestream của Nhậm Nhậm và sau một lần gặp trực tiếp thì xác định mối quan hệ.

Chi phí cho mối quan hệ mới tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý.

Trong một buổi livestream, Vu Văn Hồng cho biết bà đã chi gần 50 triệu NDT cho bạn trai trong 3 tháng. Theo lời bà, số tiền này bao gồm một chiếc Rolls-Royce Phantom và một chiếc Mercedes-Benz G-Class độ Brabus, đều được sang tên cho bạn trai, cùng một căn nhà tại Thượng Hải, trang sức và đồng hồ. Bà cũng cho biết mình đã hỗ trợ bạn trai thành lập 3 công ty.

Năm 2026, 2 người công khai mối quan hệ và cho biết đã có một con gái tại Mỹ thông qua phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng công nghệ. Hiện tại, Vu Văn Hồng thường xuất hiện cùng bạn trai trong các sự kiện.

Mối quan hệ với khoảng cách tuổi tác 30 năm cũng tạo ra nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng người bạn trai đến với bà vì lợi ích tài chính, trong khi Vu Văn Hồng cho biết bà không quá quan tâm đến những nhận xét này.

(Nguồn: Baidu)