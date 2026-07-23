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Nữ diễn viên rời showbiz sang Đức sinh con: "Đàn bà dại là ở nhà đoan trang"

A Ly
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"Đàn bà khôn ngoan là biết vị trí của mình bên cạnh chứ không phải sau lưng. Đàn ông hơn nhau, là ở đàn bà!", nữ diễn viên chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Thư thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ góc nhìn về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ.

Người đẹp viết: "Trước có câu đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Còn thực chất đàn ông hơn nhau là ở người đi cùng. Đàn bà xinh đẹp chưa đủ, nhan sắc có thể giúp bạn chạy nhanh. Nhưng khôn ngoan giống như đôi cánh, càng khôn ngoan, càng tinh tế, bạn càng bay xa. Hãy để đàn ông hơn nhau là ở đàn bà. Đừng phụ thuộc mà dập khuôn theo nếp cũ là "đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng".

Trước đây phụ nữ là hậu phương, là ở phía sau ủng hộ cho đàn ông. Nhưng hiện nay là sánh bước là đi cùng, là kề cận. Đàn bà dại là ở nhà đoan trang. Đàn bà khôn ngoan là biết vị trí của mình bên cạnh chứ không phải sau lưng. Đàn ông hơn nhau, là ở đàn bà!"

Nữ diễn viên rời showbiz sang Đức sinh con: "Đàn bà dại là ở nhà đoan trang" - Ảnh 1.

Quỳnh Thư.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Quỳnh Thư về hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Có thể thấy, người phụ nữ hiện nay không chỉ là "hậu phương" mà còn trở thành người đồng hành, sát cánh cùng bạn đời để cùng phát triển.

Quỳnh Thư sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô được biết đến với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Người đẹp từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Vũ khí sắc đẹp, Sắc đẹp và danh vọng, Chuyện tình làng hoa, Cô nàng bất đắc dĩ...

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thư dần rút lui khỏi showbiz. Đầu năm 2024, cô gây bất ngờ khi chia sẻ được bạn trai cầu hôn và mang thai con đầu lòng. Kể từ đó cô rời showbiz sống ở Đức cùng người thương.

Đến tháng 9/2024, người đẹp hạ sinh con đầu lòng tại Đức và tập trung chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng cô chia sẻ cuộc sống của mình và con ở Đức thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn giữ kín danh tính và hình ảnh chồng.

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Tags

sao Việt

nữ diễn viên

đức

Đoan Trang

đàn bà

Quỳnh Thư

hậu trường

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