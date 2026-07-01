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Nam ca sĩ SN 1992 bị chế giễu vì lấy vợ hơn 8 tuổi có 2 con riêng: "Thôi thì cười thật to"

A Ly
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"Thôi thì thế thái nhân tình, cười thật to rồi tiếp tục giữ gìn chánh niệm", nam ca sĩ SN 1992 chia sẻ.

Nam ca sĩ SN 1992 bị chế giễu vì lấy vợ hơn 8 tuổi có 2 con riêng: "Thôi thì cười thật to" - Ảnh 1.

Duy Phước bên vợ con.

Mới đây, ca sĩ, diễn viên Duy Phước thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại hình ảnh bình luận của hai cư dân mạng chế giễu việc anh kết hôn với người phụ nữ là mẹ đơn thân, có hai con riêng lớn hơn 8 tuổi trong khi bản thân là trai tân.

Đính kèm hình ảnh lời chế giễu, Duy Phước viết: "Phản kháng bảo vệ gia đình thì lại bảo nghệ sĩ gì ứng xử kỳ vậy. Thôi thì thế thái nhân tình, cười thật to rồi tiếp tục giữ gìn chánh niệm". Dưới chia sẻ của Duy Phước nhiều người đã gửi lời động viên, chia sẻ dành cho anh.

"Thói đời nó vậy... Thắng thì nó ganh... Thua nó hả hê kệ đi bạn ơi"; "Kệ! An nhiên, hạnh phúc là được"; "Miễn vợ chồng mình hạnh phúc là được rồi em. Vợ chồng chị cũng vậy chị lớn hơn anh 10 tuổi mà cũng bị nói hoài"; "Kệ đi bạn miễn hạnh phúc là được có đôi lúc họ ganh tị với hạnh phúc của bạn họ tìm cách để chia rẽ"; "Đừng bận tâm những lời mỉa mai nhé!"... là một số chia sẻ của cư dân mạng.

Nam ca sĩ SN 1992 bị chế giễu vì lấy vợ hơn 8 tuổi có 2 con riêng: "Thôi thì cười thật to" - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội Duy Phước thường xuyên bày tỏ tình yêu dành cho vợ con không bận tâm đến lời dèm pha.

Duy Phước, sinh năm 1992, là con trai lớn của hai nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang. Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha mẹ, anh theo cha đi diễn từ năm 7 tuổi và sớm được khán giả biết đến với danh xưng "thần đồng tấu hài". Khi trưởng thành, Duy Phước chuyển hướng sang ca hát, đóng web-drama và biểu diễn tại các sân khấu, hội chợ để duy trì thu nhập và chăm lo cho gia đình.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều thăng trầm, đời tư của anh gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng Trân Châu – người hơn anh 8 tuổi. Hai người bén duyên khi Duy Phước còn rất trẻ, trong khi Trân Châu đã trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con riêng. Mối tình lệch tuổi cùng hoàn cảnh đặc biệt khi ấy từng vấp phải sự phản đối từ gia đình và những lời dị nghị của dư luận.

Bất chấp mọi rào cản, Duy Phước lựa chọn đồng hành cùng Trân Châu, yêu thương hai con riêng của vợ như con ruột và nỗ lực vun vén tổ ấm. Năm 2021, cặp đôi chào đón con gái chung. Đến nay, cuộc hôn nhân của họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình, trong đó có nghệ sĩ Lê Giang, đồng thời được nhiều khán giả yêu mến.

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sao Việt

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