Nữ diễn viên phim VTV nghẹn ngào tuyên bố trên truyền hình

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Đức Khuê và diễn viên Thanh Hương.



Hoàn cảnh đáng thương nhất chương trình tuần này là em Trần Thanh Thúy (sinh năm 2014), hiện là học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và THCS Phong Dụ, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Gia đình em Trần Thanh Thúy

Em sống cùng cha là anh Trần Văn Hùng (sinh năm 1982), anh trai cùng mẹ khác cha Trần Đức Khiêm (sinh năm 2009) và người chị em sinh đôi Trần Phương Thúy.

Mẹ của Thúy qua đời năm 2019 do bệnh phổi. Khi ấy, hai chị em sinh đôi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mất mát. Từ ngày mẹ mất, mái ấm vốn đã khó khăn càng thêm trống vắng. Suốt hơn 6 năm qua, anh Hùng một mình gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ, lặng lẽ nuôi dưỡng ba người con trong điều kiện thiếu thốn.

Để lo cho các con ăn học, anh Hùng làm nhiều công việc tại địa phương như làm ruộng, trồng keo, bóc vỏ keo thuê, bốc vác… Hễ có việc là anh nhận, không quản ngại vất vả. Tuy nhiên, thu nhập bấp bênh từ những công việc lao động phổ thông vẫn chưa đủ đảm bảo cuộc sống cho gia đình bốn người. Anh Hùng sức khỏe không tốt, mắc bệnh dạ dày và thường xuyên đau nhức xương khớp khi làm việc nặng. Thương con còn nhỏ, anh không đi làm xa mà chỉ nhận việc gần nhà để tiện chăm sóc.

Gia đình có một mảnh ruộng nhỏ, mỗi năm làm hai vụ lúa, thu nhập chỉ vài triệu đồng sau khi trừ chi phí. Phần lớn thóc gạo được giữ lại làm lương thực. Trần Đức Khiêm hiện học lớp 11, là con riêng của vợ nhưng luôn được anh Hùng yêu thương như con ruột. Khiêm từng bày tỏ ước mơ học đại học nhưng lo gia đình không đủ điều kiện, sợ cha thêm vất vả. Nghe con nói, anh Hùng chỉ lặng im, mong có thể lo cho con một tương lai tốt hơn.

Hiểu được nỗi vất vả của cha, cả ba anh em đều ngoan ngoãn, biết phụ giúp việc nhà sau giờ học. Khiêm không có xe riêng, phải đi nhờ bạn đến trường, còn hai chị em Thúy hằng ngày chở nhau trên chiếc xe đạp cũ.

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ngôi nhà nhỏ vẫn ấm áp tình yêu thương. Ba đứa trẻ lớn lên trong khó khăn nhưng được bù đắp bằng sự hy sinh và tình yêu của người cha, người luôn dành trọn cuộc đời cho các con.

Thanh Hương

Diễn viên Thanh Hương nghẹn ngào nói: "Tôi vô cùng xúc động trước hoàn cảnh gà trống nuôi con này. Tôi thực sự khâm phục nghị lực của anh Hùng và tinh thần vượt khó của các em nhỏ".

Nữ diễn viên ôm hai chị em Thanh Thúy vào lòng và tuyên bố dành toàn bộ cát-xê gửi tặng gia đình và tặng mỗi em một đôi bông tai mới sau khi biết hai bé đã làm mất đôi bông tai kỷ niệm về mẹ.

NSƯT Đức Khuê cũng bày tỏ sự cảm phục trước sự kiên cường của anh Hùng, đồng thời gửi lời động viên mong anh giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa cho các con. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ các em chăm ngoan, nỗ lực học tập và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Không những vậy, hai nghệ sĩ còn góp sức vượt thử thách, đem về 330 triệu đồng tiền thưởng cho gia đình nhân vật.