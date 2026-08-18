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Nữ diễn viên nói về việc ẩu đả trong đoàn phim: "Căng thẳng đến tột cùng"

Tùng Ninh
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"Các tổ quay liên tục mâu thuẫn, xô xát và thậm chí xảy ra ẩu đả ngay tại set quay khiến không khí luôn căng thẳng đến tột cùng" – Hồ Bích Trâm nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Hồ Bích Trâm.

Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường không ai theo nghệ thuật.

- Ảnh 1.

Hồ Bích Trâm

Cơ duyên đưa tôi đến với nghệ thuật bắt đầu từ một lời gợi ý tình cờ của người anh họ khi tôi mới học hết cấp ba. Khi đó, gia đình tôi rất khó khăn, ba lại đang bị bệnh nặng.

Tôi vừa đi học vừa đi phụ quán cơm để trang trải cuộc sống tại TP.HCM. Bằng sự quyết tâm và lời động viên của ba, tôi tự mày mò tìm hiểu khối thi, bắt xe buýt từ Hóc Môn xuống Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để ôn luyện chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần trước ngày thi.

Tôi còn nhớ, ngay trong buổi thi năng khiếu, dù hoàn toàn xa lạ và chưa chuẩn bị trước tiểu phẩm, tôi đã linh hoạt xử lý tình huống dựa trên lời khuyên của một đồng nghiệp. Ai ngờ đâu tôi lại trúng tuyển.

Danh hiệu Miss Teen Thân thiện 2010 tại Hà Nội đã mang đến bước ngoặt đầu tiên, giúp tôi nhận được vai diễn thứ chính trong bộ phim Dây leo hạnh phúc. Liên tiếp sau đó, tôi được mời tham gia nhiều dự án phim ảnh mà chính tôi cũng không ngờ đến.

- Ảnh 2.

Tuy nhiên, vai Thắm trong bộ phim Thuyền giấy của đạo diễn Nhâm Minh Hiền mới thực sự là cột mốc quan trọng, giúp tôi khẳng định năng lực qua một nhân vật có tâm lý sâu sắc, vượt qua giới hạn của những vai diễn nhí nhảnh, cá tính trước đó.

Trải qua hơn một thập kỷ làm nghề, tôi nói thật, cũng có những lúc tôi cảm thấy hoang mang, áp lực đến mức muốn bỏ cuộc.

Từng có lúc tôi cay đắng vì 4 tháng ròng rã lăn lộn trên phim trường, ngày nào cũng phải có mặt từ sáng sớm dù có cảnh quay hay không. Hậu trường phim lúc bấy giờ đầy hỗn loạn. Các tổ quay liên tục mâu thuẫn, xô xát và thậm chí xảy ra ẩu đả ngay tại set quay khiến không khí luôn căng thẳng đến tột cùng. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn sợ.

Bí quyết giữ lửa nghề của tôi gồm hai yếu tố cốt lõi là sự lễ phép, biết trước biết sau với các thế hệ đi trước và sự tập trung, đầu tư nghiêm túc cho từng vai diễn. Đối với tôi, tôn trọng mọi người xung quanh và tôn trọng nhân vật của mình là chìa khóa để một người diễn viên phát triển bền vững".

Hiện tại, Hồ Bích Trâm có cuộc sống viên mãn bên chồng khá giả. Cô cũng bán hàng online kiếm được nguồn thu nhập ổn định.

Nam NSƯT từ Mỹ về nước, nói về chuyện nhắm mắt xuôi tay
Tags

Hồ Bích Trâm

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

phim miền nam

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