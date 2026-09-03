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Nữ diễn viên miền Nam 48 tuổi nói thẳng cuộc sống mẹ đơn thân

Tùng Ninh
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"Không phải trường hợp nào một người tự giải quyết cũng hay hơn là nhiều người" – Thân Thúy Hà chia sẻ.

Mới đây, chương trình Antrich đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Thân Thúy Hà. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân của mình. Cô nói: "Một người phụ nữ độc lập là người phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ về mọi thứ. Đối với tôi, có những việc tôi phải cảm thấy tự hào khi là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, không dựa dẫm vào ai hết.

Nữ diễn viên miền Nam 48 tuổi nói thẳng cuộc sống mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Thân Thúy Hà

Nhưng cũng có những lúc khó khăn trong cuộc sống mà bản thân tôi không thể nào tự giải quyết. Lúc đó, tôi cũng phải nhờ vả sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, gia đình.

Mỗi lần gặp khó khăn, tôi đều phải cố gắng hết sức nhưng đã cố rồi mà không thể giải quyết được thì tôi buộc phải mở lời nhờ vả người khác. Có những công việc mà một người làm không được, tôi sẽ nhờ nhiều người đưa ý kiến, góp ý như thế sẽ hay hơn mình tôi tự giải quyết.

Không phải trường hợp nào một người tự giải quyết cũng hay hơn là nhiều người. Tôi nghĩ, có những sự việc lớn trong cuộc đời nên có sự tham gia chung tay của nhiều người.

Dĩ nhiên, việc của tôi thì tôi phải là người quyết định cuối cùng nhưng chắc chắn để đưa ra được quyết định đó phải có sự tham khảo từ bạn bè, người thân, mọi người xung quanh. Cái này không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng thế thôi".

Nữ diễn viên miền Nam 48 tuổi nói thẳng cuộc sống mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Theo Thân Thúy Hà tính tự lập của cô một phần xuất phát từ hoàn cảnh sống: "Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình nghèo, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên hình thành trong tôi tính cách độc lập, phải tự cố gắng hơn nữa. Điều đó cho tôi tính cách mạnh mẽ đến hiện tại.

Tôi không được sống gần gia đình nhiều, 16 tuổi đã phải xa gia đình lên Sài Gòn bươn chải một thân một mình. Nếu tôi không cố gắng tự mình giải quyết mọi việc thì cũng không thể tồn tại được.

16 tuổi tôi đã gia nhập làng thời trang, làm người mẫu. Môi trường này vào thời điểm 1997 còn rất mới mẻ, ai cũng nghĩ nó nhiều cạm bẫy. Trong khi đó, tôi lại xuất thân từ gia đình nghèo khó ở quê nên với tôi lúc đó nghề này cao quá, xa hoa quá tôi với không tới.

Nhưng nhờ cái duyên ông trời gieo cho mà tôi được làm nghề này thì phải biết cố gắng, vừa làm vừa học và thích nghi dần dần".

Nam ca sĩ 44 tuổi nói thẳng về điều này ở nghệ sĩ
Tags

Thân Thúy Hà

mẹ đơn thân

sao Việt

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