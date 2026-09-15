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Nữ diễn viên là mẹ đơn thân nói thẳng: "Không ai hầu ai hết"

Tùng Ninh
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"Dù có tiền thuê người giúp việc cũng phải biết tự làm" – Thân Thúy Hà nói.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi hai con của mình và nói thẳng cách dạy con.

Cô nói: "Tôi sống thuận theo tự nhiên thôi và phải làm gương cho con trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Cách tôi sống và đối xử với con là tấm gương phản chiếu lại.

Nữ diễn viên là mẹ đơn thân nói thẳng: "Không ai hầu ai hết" - Ảnh 1.

Thân Thúy Hà và các con

Cho nên, ít nhiều gì các con cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ tôi. Tôi không thích tạo hình con gái mình theo kiểu công chúa, bánh bèo, mặc váy đầm. Do tính cách của tôi mạnh mẽ nên cũng không thích con tôi yểu điệu, bánh bèo.

Tôi thích con tôi mặc mấy đồ bụi bụi kiểu quần jean, áo phông. Tôi chưa bao giờ bỏ tiền mua cái áo đầm công chúa nào cho con. Cái này ảnh hưởng từ chính tôi nên con tôi cũng không mặc mấy đồ áo đầm bao giờ.

Trong chuyện ăn uống cũng vậy, đói thì ăn, không thích thì không ăn. Tôi không có chuyện phải năn nỉ con ăn hay con không đói nhưng vẫn bắt con ăn.

Ăn uống xong, con tôi phải tự dọn. Lúc nhỏ thì có người lớn phụ giúp nhưng tự làm được rồi thì phải tự mà làm.

Nữ diễn viên là mẹ đơn thân nói thẳng: "Không ai hầu ai hết" - Ảnh 2.

Sáng ngủ dậy, con tôi phải tự gấp chăn gối xếp lại. Tôi cũng vậy nên con tôi sẽ nhìn tôi để quen một cái nếp. Tôi dạy con từ chuyện nhỏ trong nhà như rửa chén đĩa tới mang giày.

Cuộc sống này không ai hầu ai hết, phải tự mà làm. Dù có tiền thuê người giúp việc thì bản thân mình cũng phải biết làm để khi người ta bận mình vẫn tự giặt đồ, lau nhà, quét nhà, nấu ăn được. Không biết là do mình không cố gắng, không chịu học. Tôi phải dạy con điều đó".

Thân Thúy Hà là hình mẫu người mẹ đơn thân kiên cường, một mình nuôi hai con nhỏ mà không hề than phiền hay phụ thuộc. Để lo cho các con cuộc sống đầy đủ, cô miệt mài làm việc, nhận phim liên tục và tự tay quán xuyến quán ăn nhỏ. Dù lịch trình bận rộn đến đâu, nữ diễn viên luôn dành trọn thời gian rảnh để đồng hành, chăm sóc và làm bạn cùng con. Với cô, niềm vui nhìn thấy các con khôn lớn ngoan ngoãn là động lực lớn nhất để vượt qua mọi áp lực, sóng gió cuộc đời.

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"
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Thân Thúy Hà

diễn viên

mẹ đơn thân

dạy con

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sao Việt

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