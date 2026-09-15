Nam nghệ sĩ miền Nam phải đi làm shipper, giờ bệnh nặng ngồi xe lăn

"Buổi chiều tôi hay cho anh ấy ngồi xe lăn rồi đẩy ra đường hóng mát" – vợ nghệ sĩ Mai Trần nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Mai Trần hiện đang bệnh nặng. Được biết, nhóm Ngũ Long Du Ký đã từng đến thăm nghệ sĩ Mai Trần nhiều lần trước nhưng lần này là đông đủ thành viên nhất, có cả Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười và Năm Chà.

Những lần thăm trước nghệ sĩ Mai Trần phải nằm một chỗ, ngồi dậy hay nói năng đều khó khăn, phải có người đỡ và thay quần áo cho. Tuy nhiên nam nghệ sĩ vẫn nhớ và nhận ra Phương Dung với Thụy Mười vì trước đây từng đóng phim chung.

Nghệ sĩ Mai Trần

Trên đường đi, nghệ sĩ Phương Dung nói với khán giả: "Trung thu này chắc vợ chồng anh chị mừng lắm vì nhóm chúng tôi đến thăm đầy đủ".

Tới nơi, các nghệ sĩ bất ngờ khi thấy vợ nghệ sĩ Mai Trần đang bán cá mưu sinh. Phương Dung thốt lên: "Trời ơi, vợ anh Mai Trần giờ chuyển qua bán cá luôn rồi, thương quá! Chị ấy phải làm đủ thứ trên đời, bán đủ thứ để kiếm tiền lo cho chồng".

So với lần tới thăm trước, lần này nghệ sĩ Mai Trần tỉnh táo và khỏe mạnh hơn. Anh cũng cố gắng nhớ ra các đồng nghiệp, bạn bè từng làm việc chung với mình. Anh cũng cử động linh hoạt hơn trước và cười được.

Vợ nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ: "Đợt này anh ấy khỏe hơn, đỡ hơn nhiều rồi. Anh ấy có thể đứng dậy và đi được một chút nếu có người dìu, kiểm soát được hành động còn bữa trước chân sưng lên.

Tôi cũng bắt anh ấy phải ăn uống kiêng khem nên bệnh tình đỡ dần. Buổi chiều tôi hay cho anh ấy ngồi xe lăn rồi đẩy ra đường hóng mát".

Về tình trạng bệnh tật của nghệ sĩ Mai Trần, vợ anh từng chia sẻ: "Đầu tiên anh ấy nói với tôi là cứ bị chóng mặt. Tôi nghĩ là do thiếu máu não thôi, ai ngờ hôm đó anh ấy bị ngất. Lên bệnh viện Thủ Đức chụp chiếu xong, họ bảo tôi phải chuyển lên bệnh viện lớn. Tôi lại cho anh ấy lên bệnh viện Gia Định.

Tại đó, họ phát hiện ra anh ấy bị hẹp hai động mạch và hẹp 3 van tim. Bác sĩ phải mổ từ chân để đặt thiết bị hỗ trợ. Anh ấy mổ từ năm 2019, vẫn duy trì suốt 6 năm qua nhưng thời gian gần đây lại chóng mặt trở lại".

Trước khi lâm bệnh, nghệ sĩ Mai Trần có hoàn cảnh sống khá khó khăn, phải làm shipper đi ship hàng cho vợ, có lần đi ship hàng 20km nhưng bị bom hàng ngồi khóc giữa đường.