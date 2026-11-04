Nữ diễn viên cưới tổng giám đốc, sống trong biệt thự 4 tầng giữa trung tâm thành phố

Chồng của người đẹp này hiện làm tổng giám đốc tại 1 công ty công nghệ tài chính.

Ngô Thiên Ngữ sinh năm 1993, là nữ diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ có tiếng tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Cô có cha là người Pháp, mẹ là người gốc Thượng Hải (Trung Quốc). Với nhan sắc lai nổi bật, Ngô Thiên Ngữ vào showbiz từ năm 17 tuổi. Cô từng tham gia diễn xuất trong các phim Khai tâm ma pháp, Thợ săn tiền thưởng, Diệp Vấn 3, Gia hữu hỷ sự...

Dù đóng nhiều phim, song diễn xuất của cô không đủ làm công chúng ấn tượng. Ngược lại, điều khiến người ta nhớ đến cái tên Ngô Thiên Ngữ lại là đời tư ồn ào của cô với các đại gia. Một trong những mối tình được chú ý nhất của "bông hồng lai" này là với tài tử có gia thế khủng Lâm Phong. Họ bên nhau 5 năm trước khi đứt gánh. Trong thời gian yêu đương, bố Lâm Phong từng nhiều lần tố Ngô Thiên Ngữ đào mỏ, luôn bắt con trai ông phải tặng những món quà đắt tiền như siêu xe, trang sức kim cương và đồ hiệu. Các nguồn tin cho biết, Lâm Phong từng chi hơn 1 triệu HKD (3,3 tỷ đồng) đưa Ngô Thiên Ngữ đi du lịch nước ngoài trong 10 ngày, thậm chí còn tặng cô biệt thự trị giá 30 triệu HKD (102 tỷ đồng) nhân dịp sinh nhật lần thứ 21.

Ngô Thiên Ngữ là bông hồng lai xinh đẹp, quyến rũ của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Instagram.

Cô từng bị cha của tài tử Lâm Phong chỉ trích là kẻ đào mỏ. Ảnh: Instagram.

Sau khi đường ai nấy đi tài tử Lâm Phong, Ngô Thiên Ngữ qua lại với thiếu gia Thi Bá Hùng - người hơn cô 4 tuổi - thông qua sự mai mối của bạn bè. Thi Bá Hùng xuất thân trong gia đình giàu 3 đời, sở hữu khối tài sản 10 tỷ USD. Anh tốt nghiệp khoa Kinh tế và Quan hệ Quốc tế tại Đại học George Washington, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Thi Bá Hùng về nước nhưng không thừa kế sản nghiệp của gia đình mà chọn đi làm thuê cho doanh nghiệp bên ngoài. Thi Bá Hùng từng làm giám đốc điều hành cấp cao tại một nền tảng giao đồ ăn, sau đó chuyển sang làm tổng giám đốc của Checkout.com - công ty công nghệ tài chính (fintech) toàn cầu chuyên cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán trực tuyến cho các doanh nghiệp lớn.

Do mang tiếng xấu là "kiều nữ đào mỏ", Ngô Thiên Ngữ từng bị gia đình Thi Bá Hùng hắt hủi, ghẻ lạnh vào ngày ra mắt. Dù vậy, Thi Bá Hùng vẫn quyết định duy trì mối quan hệ tình cảm với mỹ nhân showbiz. Trong khi đó, Ngô Thiên Ngữ dùng tận 3 năm để chứng minh với nhà bạn trai rằng mình không đến với đối phương vì tiền bạc. Cuối cùng, vào tháng 12/2023, Ngô Thiên Ngữ và Thi Bá Hùng được gia đình đồng ý cho làm đám cưới. Cả hai đã tổ chức hôn lễ rình rang ở Ý.

Ngô Thiên Ngữ và Thi Bá Hùng tổ chức đám cưới ở Ý. Ảnh: Sina.

Sau ngày cưới, cặp đôi chuyển đến sống trong một biệt thự bốn tầng có sân vườn rộng rãi, nội thất xa hoa nằm ở khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Được biết đây là bất động sản nhà họ Thi mua cho con trai và con dâu để xây dựng tổ ấm.

Dù làm dâu hào môn, thay vì an phận ở nhà làm nội trợ, Ngô Thiên Ngữ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và còn dấn thân vào ngành thương mại điện tử. Các phiên livestream của cô thu hút rất nhiều người mua hàng, từng đạt mức doanh thu kỷ lục 140 triệu NDT/đêm (542 tỷ đồng). Theo tờ Sohu, mức hoa hồng mà Ngô Thiên Ngữ kiếm được nhờ bán hàng trực tuyến thậm chí còn cao hơn tiền lương mỗi tháng của chồng. Với vị trí tổng giám đốc công ty công nghệ tài chính, Thi Bá Hùng chỉ kiếm được 200.000 NDT/tháng (772 triệu đồng).

Vợ chồng Ngô Thiên Ngữ sống trong biệt thự 4 tầng, có sân vườn rộng rãi ở trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu