Nữ diễn viên chia tay cầu thủ Tiến Linh sau 3 tháng yêu: Tự mua nhà, mua xe, 32 tuổi vẫn chưa chồng con

Dù chưa lấy chồng sinh con nhưng tình cũ của cầu thủ Tiến Linh hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Từng gây tiếc nuối với mối tình ngắn ngủi bên tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Huỳnh Hồng Loan ở tuổi 32 khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, cuộc sống sung túc và sự nghiệp diễn xuất có nhiều bước tiến đáng chú ý.

Hồng Loan vẫn độc thân ở tuổi 32.

Mối tình "chị - em" chóng vánh với chân sút tuyển Việt Nam

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, cô từng đạt danh hiệu Á khôi Duyên dáng Áo dài và gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.

Tên tuổi của nữ diễn viên được công chúng biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Từ bước đệm này, Huỳnh Hồng Loan dần khẳng định vị trí trong làng giải trí qua nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích.

Không chỉ nhận được sự quan tâm bởi nhan sắc và sự nghiệp, Huỳnh Hồng Loan còn từng trở thành tâm điểm chú ý khi công khai chuyện tình cảm với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Đầu năm 2020, Huỳnh Hồng Loan và Nguyễn Tiến Linh là cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ thể thao lẫn giới giải trí. Nam cầu thủ chủ động làm quen với nữ diễn viên qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện và tìm hiểu, cặp đôi cùng quê Bình Dương chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 3/2020.

Sự đẹp đôi về ngoại hình cùng đời tư khá kín tiếng của cả hai giúp chuyện tình nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài lâu.

Chỉ sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan xác nhận chia tay, quay trở về làm bạn. Nam cầu thủ từng cho biết giữa hai người tồn tại nhiều khác biệt và tình cảm chưa đủ lớn để có thể đồng hành lâu dài. Về phía Huỳnh Hồng Loan, cô từng chia sẻ trên tờ Dân trí: "Ngay từ đầu tôi đã nói, việc chúng tôi không thể yêu nhau không phải vấn đề tuổi tác. Chỉ có một lí do đơn giản là sau một thời gian chơi chung, cảm thấy không hợp nên dừng lại chuyện yêu đương".

Nữ diễn viên chăm chỉ làm việc tự mua nhà, mua xe.

Sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống sung túc và độc thân ở tuổi 32

Khoảng 6 năm sau cuộc tình ngắn ngủi với Tiến Linh, Huỳnh Hồng Loan ngày càng khẳng định vị trí trong lĩnh vực phim truyền hình. Thời gian gần đây, cô nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Ngọc Trâm (mợ Hai) trong bộ phim Nợ đời vay trả .

Nhờ chăm chỉ làm việc nhiều năm, nữ diễn viên đã sở hữu căn hộ riêng, xe hơi cùng cuộc sống khá thoải mái về kinh tế: "Mọi người hỏi rằng tại sao tôi có thể mua nhà, mua xe, bởi nó không phải chỉ đến từ công việc diễn viên. Công việc kinh doanh mới mang lại nguồn lợi nhuận nhiều cho tôi", Hồng Loan từng chia sẻ trên tờ VTV.

Ở tuổi 32, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình, Huỳnh Hồng Loan vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô chưa quá đặt nặng chuyện yêu đương hay kết hôn, thay vào đó muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp và chăm sóc bản thân.

May mắn là cô không chịu áp lực từ gia đình về chuyện lập gia đình. Mẹ của nữ diễn viên luôn tôn trọng và ủng hộ những lựa chọn của con gái.

Khi nói về mẫu bạn trai lý tưởng, Huỳnh Hồng Loan cho biết cô mong muốn tìm được một người đàn ông có trách nhiệm, biết thấu hiểu công việc của mình và có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Với cô, tình yêu ở hiện tại không còn là những rung động bồng bột của tuổi trẻ mà cần sự sẻ chia, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau.

Ngoài thời gian dành cho công việc, nữ diễn viên duy trì lối sống lành mạnh bằng việc tập gym, học nhảy, chơi piano và chăm sóc bản thân. Nhờ vậy, Huỳnh Hồng Loan vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động cùng nguồn năng lượng tích cực ở tuổi 32.