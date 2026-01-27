Nữ danh ca U80 lấy chồng kém 13 tuổi, đàn em ghen tị: "Tôi thua xa chị"

Mới đây, tại một livestream, danh ca Khánh Hà đã khiến toàn bộ khán giả và đồng nghiệp bên cạnh phải trầm trồ, nể phục khi ở tuổi U80 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, trẻ đẹp như thời thiếu nữ.



Khánh Hà

MC Khánh Hoàng thốt lên: "Mọi người nhìn ảnh chị Khánh Hà từ mấy chục năm trước đều thấy tới tận bây giờ chị ấy vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

Tôi bất ngờ lắm khi biết tuổi của chị Khánh Hà, không thể tin ở tuổi này mà chị vẫn giữ vóc dáng đẹp đến vậy. Kể cả bức ảnh lúc chị Khánh Hà mới sinh xong 3 tháng mà eo vẫn nhỏ, mình hạc xương mai. Chị Khánh Hà có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng được không?".

MC Kỳ Duyên tiếp lời: "Tôi nhìn hình chị Khánh Hà từ xưa đến giờ thì thấy rằng chị đúng là một fashionista, ăn mặc luôn sành điệu, thời trang. Thời trang thời đó thế nào thì chị mặc thế đó, từ nhỏ tới lớn".

Danh ca Khánh Hà nói: "Chỉ có bí quyết là ăn uống và chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao thôi".

MC Kỳ Duyên nghe vậy liền tiết lộ thêm: "Chị Khánh Hà chỉ nói bí quyết là thể thao ăn uống, nhưng có một bí quyết quan trọng nhất mà chị chưa nói. Đó là phải có một người yêu để cho mình nguồn cảm hứng. Lúc đó tự mình sẽ muốn mình phải trẻ hoài, đẹp hoài và người yêu cũng phải trẻ đẹp.

Kỳ Duyên

Tôi đang muốn học hỏi chị Khánh Hà nhưng tôi thấy tôi thua xa chị. Bây giờ tôi nhìn lại thấy người tôi già quá rồi, không thể nào được như chị Khánh Hà".

Ở tuổi U80, danh ca Khánh Hà khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp "quên thời gian" và nguồn năng lượng tươi trẻ hiếm có. Dù đã bước sang tuổi xế chiều, nữ ca sĩ vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn, săn chắc như thiếu nữ nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và lối sống lành mạnh. Gương mặt bà luôn rạng rỡ, toát lên thần thái sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ mỗi khi đứng trên sân khấu.

Bí quyết lớn nhất đằng sau sự trẻ trung ấy chính là cuộc sống hôn nhân viên mãn bên nhạc sĩ Tô Chấn Phong – người chồng kém bà 13 tuổi. Suốt hơn 30 năm qua, cặp đôi vẫn giữ được sự lãng mạn, ngọt ngào như thuở ban đầu, cùng nhau sẻ chia mọi vui buồn trong nghệ thuật lẫn đời thường. Sự thấu hiểu và cưng chiều từ chồng trẻ chính là "liều thuốc bổ" vô giá giúp Khánh Hà luôn yêu đời. Bà là minh chứng sống động cho việc hạnh phúc đích thực chính là chìa khóa để giữ gìn nét xuân sắc bền vững nhất.