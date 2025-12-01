Nữ danh ca U70 nói thẳng: "Họ muốn đạp tôi xuống để ngoi lên"

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ lý do từng giải nghệ một thời gian, biến mất khỏi làng nhạc.



Bảo Yến

Cô nói: "Thời gian đó tôi bước ra đời thấy quá buồn. Người ta bon chen, đấu đá lẫn nhau, chèn ép nhau để đi lên. Họ muốn đạp tôi xuống để họ ngoi lên.

Tôi thấy được điều đó nên buồn, thấy chính cuộc đời của họ khổ quá. Vì thế nên tôi rút lui.

Tôi bảo anh Quốc Dũng (chồng Bảo Yến) rằng để tôi tạm rút lui khỏi showbiz để đi tu hành. Tôi thỉnh tất cả kinh sách về đọc. Tôi đọc hết kinh sách Phật dạy, không thiếu một bộ kinh nào tôi chưa từng đọc qua.

Trước khi tu tập, tôi đã đọc hết lời Phật dạy, sau đó tôi ngồi thiền, đọc kinh niệm Phật để tâm hồn mình lắng lại. Tôi hoàn toàn vứt hết cuộc đời sang một bên.

Tôi nhớ thời gian đó vào khoảng 1993 – 1994. Tôi thấy cuộc đời này chán quá, tôi không còn sức sống để đi ra kiếm tiền nữa. Tôi bảo anh Quốc Dũng, thôi anh nuôi em đi. Ngày em chỉ ăn hai bữa, rồi anh muốn làm gì cũng được.

Trong suốt 9 năm trời, tôi dồn hết tâm sức để tu tập. Cái tâm của tôi thanh tịnh, không dính dáng gì đến cuộc đời nữa. Tôi đi theo những con đường của Đức Phật dạy.

Và tôi phải thấy được cái mầu nhiệm của Phật pháp thì mới dấn thân tu tập. Nhiều người phải mất đến 10 năm, 15 năm mới nghiệm ra được. Chính vì tôi khổ quá nên Đức Phật cho tôi thấy được thực nghiệm về tâm linh sớm nhất để tôi tiếp tục theo đuổi con đường tu hành.

Con đường tu hành của tôi gian nan lắm với đầy thử thách. Có những lúc tôi mất cả tài sản, tình cảm vợ chồng chỉ vì tu tập nhưng tôi vẫn cố gắng đến cùng".

Danh ca Bảo Yến là một trong những nghệ sĩ tìm thấy sự an lạc và thanh tịnh trong con đường tu tập Phật pháp. Sau những thăng trầm của cuộc đời và sự nghiệp rực rỡ, cô đã quyết định khép lại bớt những hào nhoáng bên ngoài.

Cô từng chia sẻ rằng chính những cay đắng và sóng gió cuộc đời đã đưa cô đến với duyên Phật pháp, mà cô xem đó là hạnh phúc hơn cả thời vàng son đi hát. Bảo Yến chọn hình thức tu tại gia, dành thời gian đọc kinh, hành thiền và niệm Phật. Cô từng có giai đoạn sống một mình trên tầng cao, cắt bớt giao tiếp xã hội để đào sâu tâm linh, hướng đến sự giác ngộ.

Mặc dù có thời gian trở lại với công việc nhưng cô luôn giữ tâm niệm hướng Phật và mong muốn thực hiện trọn vẹn đường tu của mình.