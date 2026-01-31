Nữ danh ca suýt chết ở sân bay

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Trang Thanh Lan đã chia sẻ về cuộc sống và tình hình sức khỏe hiện tại của mình ở tuổi U80. Bà nói: "Khoảng 15 năm nay tôi sống như đi tu, cứ tối đến là đóng cửa đọc kinh, không đi đâu, không ra ngoài chơi bời tiệc tùng. Tinh thần của tôi khá tốt.

Trang Thanh Lan

Thời gian này tôi cũng hạn chế nhận show đi xa vì tôi lớn tuổi rồi, nhận show phải đi máy bay rồi sợ bị delay, hủy chuyến rồi lại phải chờ đợi ngoài sân bay. Sức khỏe tôi không như lúc trẻ, không chịu được nữa.

Hồi xưa tôi còn trẻ khỏe thì đi tàu thuyền, ghe xuồng, vạ vật ở đâu cũng được, ngủ đâu cũng xong nhưng giờ lớn tuổi rồi không thể như thế được. Bây giờ đi show xa phải ra sân bay xong đùng cái bị delay thì mệt lắm, không chạy ở sân bay để đi tìm cửa bay khác được.

Có lần tôi còn suýt chết ở sân bay, tưởng chết đến nơi rồi. Tôi bị tim, lúc đó tim tôi mệt quá vì phải chạy, thở không nổi, mặt xanh lè xanh lét. Tôi đi cùng một đồng nghiệp, người đó phải hô hoán, kêu mấy người trong sân bay lại cấp cứu cho tôi thì tôi mới hồi lại được.

Tôi bị tim từ lâu rồi. Hồi nhỏ tôi đã đi khám tim và bác sĩ khám xong nói luôn rằng, sợ tôi không sống nổi đến 40 tuổi vì van tim của tôi bé tí như một sợi chỉ, không như người bình thường.

Năm 20 tuổi tôi đã bị suýt chết một lần, đang ngồi tự nhiên xỉu ra. Mọi người phải chở tôi vào bệnh viện để cấp cứu. Cũng may giờ tôi ngoài 70 tuổi vẫn sống".

Trang Thanh Lan là một nữ nghệ sĩ đa tài của làng nhạc hải ngoại, được biết đến rộng rãi qua cả vai trò ca sĩ lẫn diễn viên hài. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ sớm và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ giọng hát ngọt ngào, phù hợp với dòng nhạc quê hương và trữ tình.

Một giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của bà gắn liền với người chồng cũ là ca sĩ Quang Bình. Cặp đôi từng là "hiện tượng" một thời, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các sân khấu lớn và các băng đĩa nhạc với phong cách trình diễn ăn ý.

Bên cạnh âm nhạc, Trang Thanh Lan còn để lại dấu ấn đậm nét khi chuyển sang diễn hài, đặc biệt là trong các chương trình đại nhạc hội tại Mỹ. Lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh giúp bà giữ được sức hút với khán giả suốt nhiều thập kỷ. Sau khi cuộc hôn nhân với Quang Bình tan vỡ, bà vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật bền bỉ để nuôi dạy con cái.

Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, bà vẫn thi thoảng xuất hiện trong các chương trình âm nhạc và talkshow để chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời.