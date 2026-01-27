Tùng Dương tranh cãi dữ dội với 1 nam nhạc sĩ: "Tôi phải cầu cứu Nguyễn Văn Chung"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã tiết lộ về chuyện Tùng Dương tranh cãi với giám đốc âm nhạc concert Tổ quốc trong tim khi hát bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình.



Tùng dương tranh cãi với Hữu Vượng

Anh nói: "Tôi có coi phim tài liệu hậu trường làm concert Tổ quốc trong tim thì thấy có đoạn anh Tùng Dương tranh cãi gay gắt, dữ dội với nhạc sĩ Hữu Vượng là giám đốc âm nhạc về việc hát lên tông.

Nhạc sĩ Hữu Vượng thì muốn đoạn đó hát thấp để khán giả hát theo được nhưng anh Tùng Dương nói thẳng: không, tôi muốn hát đoạn đó phải có cao trào, dữ dội".

Tùng Dương chia sẻ: "Tôi hát đoạn đó lên hẳn một quãng tám luôn. Tôi thấy hát thấp chưa được thể hiện sự "tạ ơn" của câu hát. Tôi muốn thể hiện một sự dứt khoát, đầy năng lượng.

Tôi xin Hữu Vượng cho hát lên tông đoạn đó. Tôi biết Hữu Vượng khó tính nên phải cầu cứu Nguyễn Văn Chung là tác giả ca khúc để làm sao Hữu Vượng đồng ý.

Vì thế nên mới xảy ra tranh cãi. Nhưng tranh cãi giữa chúng tôi không phải giận nhau mà chỉ để làm sao cho hưng phấn lên, làm sao để giữ quan điểm sao cho hài hòa. Mỗi người đều giữ được quan điểm của mình nhưng mọi thứ vẫn hài hòa. Thay vì lên một tông, Hữu Vượng cho tôi lên nửa tông thôi và tôi đồng ý".

Tiếp đó, Nguyên Khang cũng cho mọi người xem lại cảnh hậu trường Tùng Dương gọi điện cho Nguyễn Văn Chung khá căng thẳng. Tùng Dương nói: "Alo Chung à, Chung phải giải quyết vụ này cho Dương. Vượng ghê gớm lắm, không đồng ý đâu.

Tùng Dương gọi cho Nguyễn Văn Chung

Mọi người ở bản cũ đã hát quãng tám dưới, nghe thấp quá, trầm quá. Dương muốn lên một tông để uy lực, chiếm lĩnh không gian luôn.

Vượng bảo không hát như thế được vì muốn khán giả hát theo. Dương lại muốn thử hát cách mới khác hoàn toàn đi so với những bạn ca sĩ từng hát. Chung thấy sao? Việc của Chung là phải thuyết phục được Hữu Vượng".

Nhạc sĩ Hữu Vượng thì nói thẳng với Tùng Dương: "Không được! Thứ nhất là dàn nhạc tập xong rồi, bài vở chốt rồi. Thứ hai, em muốn câu này khán giả cũng phải hát được theo. Anh đòi hát cao quá thì khán giả không hát được. Vấn đề là ở chỗ đó".

Sau một hồi tranh cãi, Tùng Dương và Hữu Vượng đã đi đến thống nhất nhờ sự tham gia của Nguyễn Văn Chung.