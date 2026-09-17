Nữ đại gia U60 trao sính lễ gần 200 tỷ để rước tình trẻ về dinh, chênh nhau 30 tuổi nhưng được khen "quá đẹp đôi"

Ở tuổi U60, "bà trùm" ngành thẩm mỹ Vu Văn Hồng gây chú ý khi kết hôn lần 6 với tình trẻ kém 30 tuổi.

Ở tuổi 55, khi nhiều người đã bước qua những ồn ào của tình yêu và hôn nhân, "bà trùm thẩm mỹ" Vu Văn Hồng lại khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi kết hôn với người mẫu kiêm streamer Nhậm Vũ Thần, chàng trai sinh năm 2001, kém bà tới 30 tuổi.

Nữ đại gia tuổi U60 cưới tình trẻ kém 30 tuổi sau vài tháng quen biết, trao sính lễ gần 200 tỷ để rước chàng về dinh

Điều khiến câu chuyện đặc biệt không chỉ là khoảng cách tuổi tác. Theo những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nhà gái còn chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này lượng tài sản có giá trị khoảng 50 triệu NDT (khoảng hơn 190 tỷ", bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe sang và nhiều tài sản khác để rước chàng về dinh.

Hai người quen nhau vào nửa cuối năm 2025 và được cho là đã kết hôn vào tháng 3/2026, tức là chưa tròn 1 năm quen nhau, cặp đôi đã tiến đến hôn nhân. Và đây là lần kết hôn thứ 6 của nữ đại gia tuổi U60.

Ngay từ khi mới quen, bà Vu Văn Hồng đã tặng người tình nhiều món quà đắt giá, trong đó có chiếc Rolls-Royce Phantom khoảng 12 triệu NDT (khoảng 45 tỷ) và Brabus G800 khoảng 8 triệu NDT (khoảng 30 tỷ), ngoài ra còn có chiếc Mercedes nữa. Không những thế, bà còn mua tặng tình trẻ nhiều bất động sản hạng sang. Tổng giá trị tiền mặt, xe sang, bất động sản và các tài sản khác được cho là vượt 50 triệu NDT (hơn 190 tỷ).

Nữ đại gia chuyên "giả nai" khi sánh đôi cùng tình trẻ, được người tình quan tâm, che chở mọi lúc mọi nơi

Trong thời gian hẹn hò, Vu Văn Hồng thường xuất hiện cùng Nhậm Vũ Thần tại những sự kiện và địa điểm sang trọng. Bà còn đưa bạn trai đi bằng máy bay riêng và đưa anh vào vòng quan hệ thân cận của mình.

Mỗi lần hai người cùng xuất hiện, khoảng cách tuổi tác lại trở thành chủ đề được bàn luận. Thay vì cố né tránh sự chú ý, Vu Văn Hồng vẫn khá thoải mái khi sánh bước bên người tình trẻ.

Hình ảnh nữ doanh nhân U60 diện những bộ trang phục cầu kỳ, gợi cảm, kết hợp kiểu tóc và phong cách trang điểm trẻ trung cũng thường xuyên được nhắc đến khi truyền thông nói về cặp đôi. Vốn là một "bà trùm thẩm mỹ khét tiếng", những sự thay đổi về ngoại hình được xem như một phần trong hình ảnh mà bà xây dựng khi xuất hiện bên chồng trẻ "đáng tuổi con".

"Chưa bao giờ nghĩ cuộc sống lại thay đổi đến vậy"

Về phía Nhậm Vũ Thần, khi hẹn hò cùng bà trùm thẩm mỹ hơn 30 tuổi, anh cũng không thể ngờ cuộc sống của mình thay đổi đến vậy. Không chỉ cuộc sống xa hoa hàng ngày, sở hữu dàn xe sang do người yêu tặng, sự nghiệp của Nhậm Vũ Thần cũng có những bước ngoặt lớn khi được người yêu nâng đỡ.

Chỉ sau 45 ngày khi công khai mối quan hệ, tài khoản Douyin của Nhậm Vũ Thần tăng thêm khoảng 1,9 triệu người theo dõi. Giá quảng cáo được cho là tăng từ khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,4 triệu) lên 50.000 NDT (khoảng 191 triệu), tăng hơn 16 lần. Nhậm Vũ Thần còn đóng góp khoảng 27% doanh thu cho công ty của bạn gái doanh nhân.

Chi tới gần 200 tỷ cho sính lễ, nữ đại gia vẫn thản nhiên: "Nếu anh ta bỏ đi, thì cứ để anh ta đi"

Cuộc hôn nhân với Nhậm Vũ Thần không phải lần đầu bà Vu Văn Hồng có mối quan hệ với một người tình đáng tuổi con. Trước đó bà từng trải qua 5 cuộc hôn nhân và có một mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm với một người mẫu Albania, người này kém bà khoảng 20 tuổi. Sau khi mối quan hệ kết thúc, bà Vu Văn Hồng bước vào cuộc hôn nhân thứ 6 với Nhậm Vũ Thần.

Trao sính lễ tới hơn 190 tỷ, nhưng bà vẫn bình thản chia sẻ về sự tan vỡ, sẵn sàng chủ động cho mọi tình huống chứ không hề "lụy" tình trẻ. Nữ doanh nhân từng nói: "Nếu anh ta bỏ đi thì cứ để anh ta đi, người tiếp theo tôi vẫn sẽ đối xử như vậy".

Và theo những thông tin được lan truyền, các vấn đề liên quan đến cổ phần doanh nghiệp đứng tên Nhậm Vũ Thần cùng một số vấn đề pháp lý cũng được cho là nằm trong sự kiểm soát của đội ngũ do bà Vu Văn Hồng sắp xếp.

Đặt trong bối cảnh bà đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân, câu nói này phần nào thể hiện thái độ khá chủ động đối với chuyện tình cảm. Với bà Vu Văn Hồng, việc một mối quan hệ kết thúc dường như không đồng nghĩa với việc bà phải thay đổi cách sống hoặc từ bỏ những gì mình muốn trong tình yêu.