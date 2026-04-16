Nữ ca sĩ Việt "sốc" khi tỷ phú Chính Chu bí mật đưa bố mẹ, anh chị tới gặp

Hoa Bay |

"Lúc đó tôi rất mắc cỡ. Sau đó anh Chính nói ba mẹ và anh chị gặp tôi xong đều rất thích còn giục cưới nữa", nữ ca sĩ chia sẻ.

Vợ chồng Hà Phương bên bố mẹ chồng (ngồi giữa) và người thân.

Vợ chồng Hà Phương bên bố mẹ chồng (ngồi giữa) và người thân.

Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã chính thức trở lại showbiz và chia sẻ về cuộc sống bên chồng là tỷ phú Chính Chu sau nhiều năm gần như "ở ẩn" để chăm lo cho gia đình.

Theo lời nữ ca sĩ, cô quen chồng thông qua diễn viên Trần Bảo Sơn trong một dịp biểu diễn ca nhạc ở Mỹ. Khi đó, Chính Chu mới quen Trần Bảo Sơn được vài tháng và ban đầu còn ngại tham dự vì không rành tiếng Việt. Tuy nhiên, nhờ sự rủ rê nhiệt tình từ người bạn mới mà Chính Chu đã tới xem. Và từ buổi gặp gỡ định mệnh này đã mở đầu cho mối quan hệ của cả hai.

Hà Phương kể lại kỷ niệm khiến cô "sốc" trong lần đầu ra mắt gia đình chồng. Sau một buổi diễn chung với cố nghệ sĩ Chí Tài, cô cùng cô họ đi ăn tại nhà hàng thì bất ngờ thấy cả đại gia đình nhà chồng đã ngồi chờ sẵn.

"Tôi đến nơi thì thấy mọi người ngồi nguyên một bàn. Anh Chính giấu tôi mời ba mẹ, anh chị em tới hết. Lúc đó tôi rất mắc cỡ. Sau đó anh Chính nói ba mẹ và anh chị gặp tôi xong đều rất thích còn giục cưới nữa", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ Việt "sốc" khi tỷ phú Chính Chu bí mật đưa bố mẹ, anh chị tới gặp- Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Phương và chồng gắn bó hạnh phúc hơn 2 thập kỷ.

Không chỉ gây bất ngờ trong lần gặp đầu tiên, mẹ chồng Hà Phương còn để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự tâm lý và yêu thương con dâu. Nữ ca sĩ cho biết mỗi lần đến thăm, cô hầu như không phải làm việc gì, ngay cả rửa chén cũng được "miễn".

"Mẹ chồng không cho tôi làm gì hết nên về rửa chén mẹ cũng không cho rửa nữa, mỗi lần tới chỉ lau bàn xếp đồ, mấy em cũng dễ thương", cô kể.

Đặc biệt, trước khi kết hôn, mẹ chồng còn dặn dò cô cách giữ gìn hạnh phúc: "Tôi không sống chung với mẹ chồng nhưng trước khi lấy anh Chính, tôi nhớ mãi mãi một câu này của mẹ chồng. Vì anh Chính rất nóng tính nên mẹ bảo: Thôi con, con cứ cho đường vào cho nó đi", nữ ca sĩ kể. Lời khuyên giản dị được Hà Phương áp dụng thành công vào cuộc hôn nhân của mình.

Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái Minh Tuyết. Cô từng là gương mặt nổi bật của dòng nhạc trữ tình, dân ca trước khi sang Mỹ định cư. Cô kết hôn với Chính Chu – doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ vào khoảng đầu nhưng năm 2000. Sau khi lập gia đình, Hà Phương chủ yếu lui về hậu trường, tập trung chăm sóc tổ ấm và chỉ thỉnh thoảng tham gia các hoạt động nghệ thuật, thiện nguyện.

