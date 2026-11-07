Nữ ca sĩ SN 1980 quê Đồng Tháp gặp khó khăn khi lên TP.HCM

"Tôi luôn xưng phong giơ tay hát đầu tiên trong lớp" – Dương Hồng Loan nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Hồng Loan, người từng nổi tiếng qua bài hit Duyên phận.



Dương Hồng Loan

Tại chương trình tuần này, Dương Hồng Loan mang đến một kỷ vật vô cùng đặc biệt. Đó là tấm ảnh cũ từ năm lớp 4 được ghi mốc năm 1989 mà cô luôn cẩn thận giữ gìn trong ví.

Cô tâm sự về sự nghiệp: "Đó là ngày tôi được vào đội viên, lần đầu đi tập văn nghệ và được cô giáo dắt đi thi vòng huyện để rồi cùng các bạn xuất sắc đoạt giải nhất, nhận về 15 quyển sách truyện thiếu nhi. Tôi nhớ mãi đến giờ.

Tình yêu âm nhạc của tôi nảy nở từ rất sớm. Mới 4 tuổi tôi đã không biết mắc cỡ là gì, thường đứng trên chiếc bàn gỗ trong các buổi tiệc gia đình để hát. Tình yêu ấy tiếp tục được nuôi dưỡng qua những năm tháng học sinh.

Tôi luôn xưng phong giơ tay hát đầu tiên trong lớp, rồi đứng trên bục trường vào các buổi chào cờ từ cấp 1 đến cấp 3. Đối với tôi, đó chính là những bước đệm tự nhiên nhất mang đến cho cuộc sống của tôi vô vàn niềm vui. Tôi chẳng bao giờ biết mắc cỡ khi đứng trước đông người.

Năm 2000, tôi từ Đồng Tháp bước chân lên TP.HCM để theo đuổi đam mê. Lúc đó, tôi gặp không ít khó khăn khi phát hiện bản thân phát âm sai nhiều, thiếu hơi và cần phải trau dồi. Nhận thức được điều đó, tôi phải kiên trì theo học thêm 2 năm thanh nhạc và luyện thanh để hoàn thiện kỹ năng của mình.

Cột mốc sự nghiệp của tôi là ca khúc Duyên phận. Tôi không ngờ nó thành bài hit đưa tôi đến với khán giả rộng rãi hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình mình. Đó là nơi luôn có ba mẹ từ thuở nhỏ chở đi giao lưu khắp nơi. Ông xã luôn là người bạn đồng hành kiên nhẫn chờ đón tôi sau mỗi đêm diễn mà không hề cằn nhằn.

Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi có cộng đồng fanclub từ Nam ra Bắc. Họ là những người đã tự kết nối, lập nhóm và luôn tề tựu cổ vũ tôi trong mọi hành trình.

Cuộc đời tôi luôn xem âm nhạc là một cơ duyên may mắn lớn và bản thân chưa bao giờ mong cầu điều gì cho riêng mình. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình cống hiến bằng sự chân thành, mộc mạc nhất".