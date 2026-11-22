"Cấp báo, cấp báo!..." – Hồng Ngọc chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông báo chuẩn bị về Việt Nam làm việc nhiều hơn. Cô viết: "Cấp báo, cấp báo! Sắp tới Ngọc sẽ về Việt Nam làm việc nhiều hơn một xíu. Và đặc biệt, Ngọc đã có số điện thoại riêng để liên hệ công việc tại Việt Nam rồi nha!

Bà con cô bác gần xa, ai còn thương, còn nhớ, còn có nhu cầu chi chi về công việc thì cứ liên hệ số điện thoại của Ngọc ở Việt Nam. Mong tiếp tục được bà con yêu thương và ủng hộ dài dài nhé ạ! Yêu cả nhà nhiều lắm lắm!".

Từ chia sẻ của Hồng Ngọc, nhiều người đoán rất có thể Hồng Ngọc sẽ tham gia một số chương trình truyền hình đang hot như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, The Masked Singer… Ai cũng mong chờ sự trở lại của nữ ca sĩ.

Hồng Ngọc (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Bình Phước) là một nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là tay trống trong ban nhạc. Từ khi còn trẻ, cô từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đạt giải Tư năm 1996.

Tên tuổi của nữ ca sĩ bắt đầu tỏa sáng mạnh mẽ vào đầu thập niên 2000 nhờ chất giọng trầm khàn rất đặc trưng và đầy nội lực. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua bản hit đình đám mang phong cách trẻ trung, sôi động "Mắt nai cha cha cha".

Bên cạnh đó, Hồng Ngọc còn tạo nên cặp đôi song ca ăn ý và cực kỳ thành công với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Các ca khúc kết hợp giữa hai người như "Vùng trời bình yên" từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Vào giai đoạn hoàng kim trong nước, cô xây dựng hình ảnh cá tính, năng động và có phần mạnh mẽ, hầm hố. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, cô tái hôn với doanh nhân Thomas Nguyễn và sang Mỹ định cư.

Hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc bên chồng cùng ba người con và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại.