"Suy nghĩ, cân nhắc và đắn đo 3 năm rồi" – Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã chia sẻ về một quyết định lớn trong cuộc đời mình mà cô sắp thực hiện ở tuổi 49.



Cô nói: "Một lần nữa, tôi quyết định hoàn thiện bản thân để chạm đến phiên bản xinh đẹp nhất mà mình luôn hướng tới.

Để có được gương mặt baby, thanh thoát và hài hòa hơn, mỗi quyết định làm đẹp trên gương mặt đều là cả một quá trình dài suy nghĩ, cân nhắc và đắn đo 3 năm rồi.

Và cuối cùng, thời điểm này tôi đã quyết định thực hiện gọt hàm để gương mặt trở nên mềm mại, cân đối và xinh đẹp hơn theo đúng mong muốn của mình.

Là một CEO về thẩm mỹ, tôi càng muốn mình hoàn hảo hơn. Tôi sẽ làm động lực cho các chị em tự tin làm đẹp hơn nữa. Tôi biết hành trình làm đẹp luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn. Mọi người hãy cùng chờ đón diện mạo mới của tôi sau khi làm đẹp nhé.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm và đồng hành cùng tôi trên hành trình hoàn thiện bản thân. Yêu cả nhà thật nhiều!".

Chia sẻ của Lâm Khánh Chi nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ, động viên từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khuyên Lâm Khánh Chi nên dừng lại can thiệp dao kéo vì đã đẹp rồi, sợ rằng cô sẽ gặp biến chứng.

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình kinh doanh đồ cổ.

Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996 với nghệ danh Lâm Chí Khanh và nhanh chóng được khán giả biết đến. Giai đoạn cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, cô tạo dấu ấn trên thị trường nhạc trẻ và trữ tình Việt Nam.

Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều ca khúc được yêu thích như Sầu thiên thu, Tình yêu sỏi đá, Kẻ cắp trái tim và Chia xa. Năm 2012, cô sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính sang nữ để sống đúng với bản thân.

Sau khi chuyển giới, cô từng sử dụng các nghệ danh Khanh Chi Lâm, Lâm Chi Khanh trước khi chính thức dùng tên Lâm Khánh Chi từ đầu năm 2016. Năm 2017, cô phát hành cuốn tự truyện mang tên Lột xác nhằm chia sẻ về hành trình tìm lại chính mình.

Cuối năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân Trần Phi Hùng kém cô 8 tuổi và đón con trai đầu lòng vào năm 2018 nhờ phương pháp mang thai hộ. Đến tháng 12 năm 2021, cô và chồng xác nhận ly hôn sau 4 năm chung sống. Hiện nay, ngoài ca hát, Lâm Khánh Chi còn tham gia diễn xuất, làm người dẫn chương trình, giám khảo và hoạt động kinh doanh.