Nữ ca sĩ SN 1977 bị chồng nhắc: "Bớt khoe khoang lại, người giàu thật sự họ cười cho"

"Bớt khoe khoang lại, người giàu thật sự họ cười cho vì giàu thật họ không có khoe cái gì lên mạng hết!", nữ ca sĩ SN 1977 chia sẻ về lời nhắc nhở của chồng.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ hài hước về hoàn cảnh "éo le" của mình khi đi du lịch cùng chồng.

Cô tâm sự: "Ta nói, nhiều khi giận nhau chỉ vì cái chuyện đi du lịch khắp nơi với nhau mà kiếm tấm hình chụp chung khó lắm! Ông xã nhất định không thích chụp hình, ngại lên sóng video, ép quay thì miễn cưỡng, không chơi Facebook, tránh truyền thông mà gặp mình lại là người làm về social media. Là sao ta?".

Nữ ca sĩ tiết lộ thêm rằng, chồng cô từ chối thẳng việc chụp ảnh cho vợ. Thậm chí nếu cô đăng ảnh liên quan tới cuộc sống đủ đầy về vật chất cũng bị nhắc nhở: "Rồi kêu chụp hay quay dùm cũng không chịu nên lúc nào đi đâu mình cũng tự selfie là chính.

Thậm chí vô tình đưa tấm hình nào dính tới ngồi hạng thương gia, ở khách sạn xịn là ông xã nói ngay: Bớt khoe khoang lại, người giàu thật sự họ cười cho vì giàu thật họ không có khoe cái gì lên mạng hết!", Thanh Thảo kể.

Vì chồng không thích chụp ảnh, sống giản dị nên Thanh Thảo cho biết, mỗi lần đi chơi, cô cũng chỉ mặc đồ thể thao giống chồng là chủ yếu.

"Đi du lịch các nơi có cảnh siêu đẹp, minh muốn có bộ đồ để sống ảo lung linh như các cô gái khác cũng khó lắm! Vì ông xã đi đâu cũng mặc đồ Ironman, Marathon mà ổng đạt được khắp nơi trên thế giới một cách tự hào vì khó lắm mới có áo đó để mặc. Thành ra mình cũng phải mặc đồ thể thao cho cùng tông, mặc dù mình chẳng chơi môn nào nhưng đồ thể thao nhiều lắm!

Mà đi chơi xa, mặc gọn nhẹ nó cũng sướng thiệt, vali cũng đỡ nặng, có điều không được nhiều hình đẹp".

Ngoài tâm sự về tính cách của chồng, nữ ca sĩ cũng đính kèm một số bức ảnh cô chụp trong chuyến đi về thăm quê chồng. Tất nhiên, trong ảnh cũng chỉ có mình Thanh Thảo tự chụp, không có bóng dáng ông xã.

Thanh Thảo (sinh năm 1977) là nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt ca khúc sôi động như Búp bê đẹp xinh, Búp bê không tình yêu hay Búp bê con trai. Hình tượng âm nhạc này giúp nữ ca sĩ được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "Búp bê".

Gắn liền với dòng nhạc trẻ sôi động, pop-dance và hip-hop, Thanh Thảo cũng từng thể hiện nhiều ca khúc nhạc nhẹ, trữ tình. Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn tham gia sản xuất âm nhạc, quản lý và đào tạo nghệ sĩ trẻ. Năm 2007, Thanh Thảo cùng cựu người mẫu Thúy Vinh thành lập công ty Music Box, từng quản lý nhiều ca sĩ như Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Nam Cường.

Năm 2015, Thanh Thảo sang Mỹ định cư. Dù sinh sống cùng gia đình tại nước ngoài, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên biểu diễn tại Mỹ và Việt Nam.