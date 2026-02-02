Nữ ca sĩ qua Mỹ định cư, chiều ra đồng ngồi khóc: "Cho về Việt Nam là tôi về liền"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Trang Thanh Lan đã chia sẻ về việc lập nghiệp tại hải ngoại. Bà nói: "Tôi đi Mỹ định cư vào năm 1992. Trước khi đi, tôi còn làm hẳn một show nhạc để chia tay khán giả, rồi đi hát chia tay khán giả ở khắp các tụ điểm tôi từng hát.

Trang Thanh Lan

Thậm chí, tôi còn thuê hẳn một chiếc xe bus để chở khán giả ra sân bay tiễn mình vì nhiều người muốn đi tiễn tôi. Ngày đó vui lắm, gia đình tôi thì đi ô tô riêng ra sân bay, còn khán giả thì đi xe bus theo cùng.

Tới giớ tôi qua Mỹ cũng phải được 34 năm, gần bằng thời gian tôi ở Việt Nam vì năm 39 tuổi tôi mới đi.

Ban đầu mới qua Mỹ, tôi buồn lắm. Đó là tâm trạng chung của mọi người chứ không riêng gì tôi. Ở Việt Nam tôi đang chạy show liên tục, ngày nào cũng đi hát, gặp gỡ khán giả, bạn bè.

Tôi qua Mỹ ở tiểu bang nhỏ toàn đồng không mông quạnh. Cứ chiều chiều tôi lại ra đồng ngồi hướng về Việt Nam, rồi bật khóc tự bảo giờ mà cho tôi về Việt Nam là tôi về liền.

Tôi buồn quá trời. Mới cách đó mấy hôm tôi còn son phấn đi hát tưng bừng, vậy mà giờ chỉ có ra đồng ngồi ngóng mỗi chiều, mà không biết ngóng cái gì nữa. Mọi thứ buồn lắm.

May mà tôi qua Mỹ mùa hè, tầm tháng 5 nên còn đỡ. Nếu tôi qua mùa đông chắc chịu không nổi vì còn buồn nữa. Tôi muốn về liền luôn.

Tôi qua Mỹ được 2 năm là về Việt Nam chơi. Tôi thích lắm, nói mai đi là hôm trước đã nôn nao, bồi hồi, suốt đêm không ngủ được. Về tới sân bay Tân Sơn Nhất, tôi ngó ra cửa sổ mà nôn nao vì được về nơi sinh thành, quê hương mình. Tới mười mấy, hai mươi năm sau thì tôi cũng quen với cuộc sống ở Mỹ".

Trang Thanh Lan là một nghệ sĩ đa năng, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả hải ngoại lẫn trong nước suốt nhiều thập kỷ. Bà bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1970 với thế mạnh là dòng nhạc dân ca và quê hương, sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và giàu cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Trang Thanh Lan còn gặt hái thành công vang dội khi lấn sân sang lĩnh vực kịch nghệ và tấu hài, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào.

Dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng và những thăng trầm của nghề diễn, Trang Thanh Lan vẫn duy trì được sự bền bỉ và lòng nhiệt huyết với ánh đèn sân khấu. Lối diễn xuất của bà thường mang nét bình dị, gần gũi, không quá phô trương nhưng vẫn đủ sức tạo nên những tiếng cười ý nghĩa.