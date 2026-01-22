Tùng Dương bay từ Hà Nội vào TP.HCM, gần 2 giờ sáng làm một việc

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Tùng Dương.

Nguyên Khang

Mở đầu chương trình. MC Nguyên Khang tiết lộ: "Anh Tùng Dương là giọng ca hot nhất nhì trong năm 2025 vừa qua với những thành tựu, nỗ lực, cống hiến trong hoạt động nghệ thuật.

Anh Tùng Dương đã bay từ Hà Nội tới TP.HCM hôm nay để ngồi cùng tôi. Trước đây anh Tùng Dương đã lỡ hẹn với tôi trong một talkshow nhưng anh rất có tâm nên chủ động bay từ Hà Nội vào đây để có một ngày quay cùng tôi.

Chúng tôi phải quay hình rất muộn, bây giờ là gần hai giờ sáng rồi. Muộn như vậy nhưng anh Tùng Dương vẫn nhiệt tình, đầy năng lượng.

Thường thì anh Tùng Dương có thói quen đi ngủ sớm để gìn giữ da mặt, vẻ đẹp thanh xuân của mình. Nhưng hôm nay anh lại chịu khó tới đây để quay hình muộn một chút".

Tùng Dương

Về phía mình, Tùng Dương bày tỏ: "Tôi có xem chương trình The Khang Show rồi và thấy Nguyên Khang làm được rất nhiều số phát sóng, mỗi tập là một câu chuyện, một nhân vật, mang theo những tâm sự và cả bí mật của họ.

Tôi có xem hai người bạn của mình là chị Thanh Lam và chị Hồng Nhung ở show này và thấy các chị cũng trải lòng. Ít nhất là chị Thanh Lam đã đưa ông chồng lên còn chị Hồng Nhung trải lòng câu chuyện đối diện với bệnh tật ra sao.

Riêng tôi thì muốn chia sẻ câu chuyện âm nhạc, tuổi thơ, cảm xúc bất tận của tôi trong âm nhạc. Con đường âm nhạc của tôi sẽ luôn luôn là vô tận để khai thác, chia sẻ cùng quý vị khán giả".

MC Nguyên Khang nói thêm: "Từ 5 tới 10 năm trở lại đây, anh Tùng Dương bắt đầu được khán giả yêu mến dần và mang tính đại chúng nhiều hơn.

Nhưng trước đó, để hình thành một Tùng Dương sau Sao Mai Điểm Hẹn là cả một quãng đường không hề dễ dàng với anh Tùng Dương. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng thời điểm đó anh vẫn chưa đến được với số đông khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Vì vậy, thành quả ngày nay là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh Tùng Dương trong suốt những năm vừa qua".