Nữ ca sĩ ở nhà trăm tỷ, Đàm Vĩnh Hưng công khai thổ lộ tình cảm: 45 tuổi chưa chồng, ngày càng xinh đẹp

Ngôi sao hạng A, ở nhà trăm tỷ

Mỹ Tâm nổi danh từ đầu những năm 2000 và đến nay vẫn giữ vững sức hút cùng vị thế hàng đầu của làng nhạc Việt. Sau hơn 20 năm hoạt động, nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt bản hit, các liveshow quy mô lớn và nhiều sản phẩm đạt lượt xem, lượt nghe “khủng” trên các nền tảng nhạc số.

Sự nghiệp của Mỹ Tâm được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước và quốc tế, tiêu biểu như Mnet Asian Music Awards 2012, giải Asia’s Music Legend tại Top Asia Corporate Ball 2014, hay danh hiệu Best Selling Artist of Asia tại Big Apple Music Awards.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ vị thế ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành.

Không chỉ thành công về danh tiếng, nữ ca sĩ còn được xem là nghệ sĩ “giàu từ nhân cách, tài năng đến tài sản”, với khối bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng cùng hệ thống kinh doanh mang lại doanh thu hàng chục tỷ mỗi năm.

Tạp chí điện tử Saostar viết, ngay từ năm 26 tuổi, “họa mi tóc nâu” đã thành lập công ty riêng, đạt lợi nhuận đáng kể. Ở đỉnh cao sự nghiệp, giọng ca sinh năm 1981 có mức cát-xê từ 150–300 triệu đồng mỗi đêm diễn và thuộc nhóm ca sĩ nhận thù lao cao nhất tại thị trường hải ngoại.

Mỹ Tâm hiện sở hữu tòa nhà 5 tầng nằm ở vị trí mặt tiền đắc địa bậc nhất TP.HCM, từng được định giá trên 100 tỷ đồng vào năm 2012. Công trình này vừa là trụ sở công ty, vừa kết hợp cửa hàng thời trang và quán cà phê do cô làm chủ.

Thương hiệu thời trang mang tên Mỹ Tâm được nữ ca sĩ ấp ủ trong 2 năm, từ nghiên cứu thị hiếu, định hướng sản phẩm đến xây dựng phong cách. Các thiết kế đa dạng, giá cả phong phú, trong đó nhiều trang phục biểu diễn của cô đều đến từ chính thương hiệu này.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn mở quán cà phê phong cách Nhật Bản với không gian sang trọng, hiện đại ngay tại tòa nhà trăm tỷ. Trong lĩnh vực kinh doanh, Mỹ Tâm giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty giải trí.

Thành lập năm 2007, công ty phụ trách truyền thông, phát hành sản phẩm âm nhạc và quản lý hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, đồng thời mở rộng sang nhiều mảng như thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng và đầu tư khu vui chơi giải trí.

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Mỹ Tâm lại sống kín tiếng, không phô trương. Đầu năm 2023, cô gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cơ ngơi xanh mát, được ví như khu du lịch sinh thái ở Củ Chi.

Báo Lao Động viết về khu nhà vườn rộng lớn tại Củ Chi, TPHCM của Mỹ Tâm rằng, đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi mà còn được tận dụng để tổ chức các hoạt động cộng đồng, đúng với tinh thần gắn bó cùng khán giả và xã hội mà nữ ca sĩ luôn theo đuổi.

Mặc dù giàu có, sở hữu nhà trăm tỷ, xe sang nhưng Mỹ Tâm sống rất giản dị. Khác với nhiều ngôi sao thường xuyên khoe xe hay bộ sưu tập đồ hiệu, Mỹ Tâm hiếm khi nhắc đến tài sản của mình. Hình ảnh giản dị, gần gũi vẫn là điều khiến khán giả yêu mến hơn cả.

Đàm Vĩnh Hưng công khai thổ lộ tình cảm, 45 tuổi chưa kết hôn

Không chỉ được nhiều người yêu mến, Mỹ Tâm cũng là bóng hồng trong lòng nhiều người, nổi bật có Đàm Vĩnh Hưng. Ông hoàng nhạc Việt từng thừa nhận yêu đơn phương Mỹ Tâm một thời gian dài.

Báo Thanh Niên viết, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần công khai thổ lộ tình cảm của mình với nữ ca sĩ trên sân khấu, trong các cuộc phỏng vấn hay trên sóng truyền hình.

Tờ Gia đình & Xã hội cũng trích lời nam ca sĩ chia sẻ trong talk show Nghệ sĩ Đối thoại: “Ngày trước, Hưng từng yêu Mỹ Tâm một thời gian dài… Giờ bảo đánh giá Tâm thì khó lắm. Khen thì mọi người bảo, đồng nghiệp khen nhau. Mà chê thì fan Tâm đập chết, mình lại trở thành người vô duyên. Yêu người ta không được quay ra chê”.

Mặc dù vậy thì ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn chưa kết hôn. Nữ ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ bởi phong độ bền bỉ, hình ảnh trẻ trung, dẻo dai khi vừa hát vừa nhảy liên tục suốt gần 4 tiếng trong live concert gần nhất.

Ở các sự kiện sau đó, cô tự tin diện áo crop top, khoe vòng eo săn chắc. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Mỹ Tâm cho biết cô không có thời gian đến phòng gym nhưng duy trì tập vũ đạo thường xuyên, có giai đoạn tập luyện tới 6 tiếng mỗi ngày trước các concert.

Từ khi bước qua tuổi 40, nữ ca sĩ chú trọng hơn đến chế độ ăn uống, hạn chế ăn đêm, nước ngọt có gas và đồ nhiều dầu mỡ, đồng thời áp dụng chế độ ăn kiêng để siết mỡ, giữ vóc dáng.

Trong chăm sóc sắc đẹp, Mỹ Tâm ưu tiên các phương pháp tự nhiên. Cô từng thừa nhận bản thân nhút nhát, sợ đau nên không nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài đời, nữ ca sĩ chuộng phong cách năng động, trẻ trung, trang điểm nhẹ, gần như chỉ dùng son môi.