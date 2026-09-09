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Nữ ca sĩ giàu có sang Canada, hỏi thẳng bầu show đúng một câu thấm thía

Tùng Ninh
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"Trước giờ diễn, Ngọc hỏi anh rất thật" – Hồng Ngọc nói.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ câu chuyện cô sang Canada hát. Cô nói: "Vài năm rồi gặp lại! Lần này sang Canada hát trong chính show anh tổ chức, gặp lại anh và bà xã, Ngọc vui lắm. Vui hơn nữa khi thấy sau bao nhiêu năm cố gắng, anh chị hôm nay đã có cuộc sống ổn định, có hai nhà hàng và vẫn còn giữ tình yêu với sân khấu.

Nữ ca sĩ giàu có sang Canada, hỏi thẳng bầu show đúng một câu thấm thía - Ảnh 1.

Hồng Ngọc và vợ chồng bầu show

Trước giờ diễn, Ngọc hỏi anh rất thật: "Show hôm nay có lỗ không anh? Nếu có thì nói Ngọc biết để Ngọc còn chia sẻ với anh".

Bởi ca sĩ chúng mình đến hát, nhận cát-sê rồi về, còn người làm show mới là người phải gánh tất cả những lo toan, lời lỗ và áp lực phía sau. Tâm nhà Ngọc cũng là người tổ chức show nên Ngọc hiểu rất rõ sự vất vả đó. Đặc biệt những show bên ngoài, không có casino hay một hệ thống lớn hỗ trợ, thật sự không dễ dàng chút nào.

Anh Hoàng Lợi chỉ cười: "Anh okay, không sao cả Ngọc ạ. Anh lo được". Nghe câu đó, Ngọc vui và mừng cho anh thật sự. Không phải vì chuyện lời hay lỗ, mà vì sau hơn 20 năm, người anh mà Ngọc từng biết ngày nào hôm nay đã vững chãi hơn trong cuộc sống. Và Ngọc càng trân quý cách anh giữ trách nhiệm, giữ uy tín của một người đứng ra làm show.

Nữ ca sĩ giàu có sang Canada, hỏi thẳng bầu show đúng một câu thấm thía - Ảnh 2.

Cảm ơn anh vì sau bao nhiêu năm vẫn còn nhớ đến Ngọc và dành cho Ngọc một lời mời thật trân quý. Chúc anh chị ngày càng thành công, hai nhà hàng lúc nào cũng thiệt là đông khách. Và nếu vẫn còn yêu sân khấu thì cứ tiếp tục làm những đêm nhạc thật đẹp anh nhé".

Chia sẻ của Hồng Ngọc nhận được nhiều khen ngợi và ủng hộ từ bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả. Ai cũng cho rằng một ca sĩ hiểu chuyện và có tâm như Hồng Ngọc là hiếm có giữa thời buổi hiện nay, khi nhiều ca sĩ sẵn sàng bỏ show không diễn nếu không nhận được đủ tiền cát xê, mặc kệ bầu show.

Hồng Ngọc được biết đến là nữ ca sĩ thành đạt và giàu có, sở hữu hai biệt thự ở Mỹ. Cô kết hôn cùng chồng là bầu show khét tiếng hải ngoại Tâm Nguyễn. Hiện tại, Hồng Ngọc có cuộc sống viên mãn bên chồng và ba con.

Nữ ca sĩ hải ngoại nói thẳng: "Mình không là một hình bóng của bất cứ ai hết"
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