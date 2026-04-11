Nữ ca sĩ giàu có ở Mỹ: "Anh Hoài Linh bảo tôi, mày cứ vào đi tao chỉ cho"

Tùng Ninh |

"Anh Hoài Linh bảo tôi: Thủy, anh mời em đóng hài được không?", Hương Thủy nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Hương Thủy đã chia sẻ về cơ duyên từ sân khấu cải lương, ca nhạc lần đầu chuyển sang diễn hài của mình.

Hương Thủy và Chí Tài, Hoài Linh

Cô nói: "Đối với tôi, trong quá trình làm nghề này, tôi có được những thứ mà tiền cũng không mua được. Cho đến ngày hôm nay, tôi thấy mình được quá nhiều thứ, được khán giả khắp nơi yêu thương.

Tôi cũng không biết vì sao lúc đó lại như thế, mọi thứ đến rất tự nhiên. Tôi vào trung tâm, họ kêu làm gì thì tôi làm đó, miễn được làm là tôi vui rồi, cứ làm hết mình, rồi kết quả ra sao khán giả cũng sẽ thương tôi thôi.

Tôi bén duyên với kịch hài vì lần đó trung tâm làm show ở Toronto (Canada). Anh Hoài Linh bảo tôi: "Thủy, anh mời em đóng hài được không?". Tôi không tin vào tai mình, hỏi lại: "Em đóng hài được hả anh?". Anh Hoài Linh khẳng định: "Được, mày cứ vào đi tao chỉ cho". Thế là tôi được anh Hoài Linh, anh Chí Tài chỉ dạy diễn hài ở vở hài đầu tiên đó.

Thực sự lúc đó tôi run lắm. Tôi sợ phá nhân vật của người ta. Anh Hoài Linh và anh Chí Tài lúc đó đã nổi tiếng, diễn hay lắm rồi, tôi sợ mình vào sẽ làm hỏng mất vở hài của hai anh, không biết có diễn theo kịp hai anh không.

Cuối cùng, tôi lại được khán giả đón nhận. Tôi nghĩ tôi được đón nhận vì có anh Hoài Linh với anh Chí Tài. Hai anh giúp đỡ, chau chuốt cho tôi, chỉ tôi nói câu gì, diễn ra sao. Tôi cứ thế diễn theo, ai ngờ đâu khán giả cũng cười.

Mỗi lần tôi nói câu gì mà khán giả cười là tôi vui lắm, tự nhủ hóa ra mình cũng làm khán giả cười được. Thế là từ đó tôi bén duyên với diễn hài.

Sau đó, chúng tôi đi lưu diễn ở châu Âu và lại được diễn hài và được viết vai riêng trong các kịch bản hài".

Hương Thủy được biết đến là một ca sĩ thành công, viên mãn về cả sự nghiệp lẫn gia đình. Cô lấy chồng làm ông chủ nhiều nhà hàng và sống cuộc sống giàu có, sở hữu nhiều biệt thự, siêu xe tại Mỹ.

Nam NSƯT từ Mỹ về nhà Vũ Linh làm chuyện sốc nặng
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

