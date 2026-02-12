Nữ ca sĩ đình đám ở biệt thự hàng chục tỷ đồng, hôn nhân viên mãn bên chồng 2 là Việt kiều, dù không đám cưới

Hồ Ngọc Hà, sinh năm 1984 được biết đến với danh xưng "nữ hoàng giải trí". Xuất thân từ nghề mẫu rồi chuyển hướng ca hát thành công với album đầu tay vào năm 2004, nổi tiếng với các bản hit ballad và dance như "Tìm lại giấc mơ", "Cả một trời thương nhớ"...

Hồ Ngọc Hà từng nhận nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, HTV Awards, giải Cống hiến. Cô cũng là huấn luyện viên của nhiều chương trình: The Voice, The Face. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Hồ Ngọc Hà còn tham gia đóng phim: Hoa cỏ may, 39 độ yêu, Chiến dịch trái tim bên phải...

Sự nghiệp nổi tiếng nên Hồ Ngọc Hà cũng có cuộc sống giàu sang. Nữ ca sĩ hiện đang sống trong biệt thự 300 m2 ở khu nhà giàu Thảo Điền, TPHCM. Căn biệt thự nằm ven sông Sài Gòn cực lãng mạn và thuộc vị trí đắc địa bậc nhất.

Tờ Phụ nữ số đưa tin, căn biệt thự này từng được định giá 30 tỷ đồng vào năm 2021. Biệt thự của Hồ Ngọc Hà không chỉ nổi bật bởi giá trị mà còn gây choáng ngợp về quy mô.

Với diện tích 300m², không gian gồm phòng khách rộng thoáng, phòng ngủ master sang trọng, khu vui chơi dành riêng cho các con, bếp ăn hiện đại cùng khu vực ngoài trời thoáng đãng.

Căn biệt thự gồm 1 trệt 2 lầu, được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng tận dụng ánh sáng tự nhiên và phủ đầy mảng xanh. Toàn bộ nội thất đều được nhập khẩu từ châu Âu, kết hợp cùng hệ thống công nghệ thông minh.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp nổi tiếng, cuộc sống sang chảnh, nữ ca sĩ 8x còn được quan tâm bởi đời tư. Cô từng kết hôn với đại gia phố núi – doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô-la) và có một con trai chung. Sau khi hôn nhân đầu tan vỡ, cô nên duyên với Kim Lý.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận mỗi khi câu chuyện hôn nhân được nhắc đến.

Dù đã đăng ký kết hôn và có với nhau hai con song sinh, cặp đôi đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới, kéo theo nhiều suy đoán từ dư luận, trong đó có tin đồn cả hai chỉ gắn bó bằng… hợp đồng.

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ Cười về tin đồn này, nữ ca sĩ 8x cho biết, cô không bận tâm trước những suy diễn trên mạng xã hội. "Mọi người hay nói chúng tôi có một bản hợp đồng với nhau. Chúng tôi nghe xong thì chỉ cười thôi, và không cần phải chứng minh điều đó", cô chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười.

Theo Hồ Ngọc Hà, hạnh phúc là điều khó có thể dàn dựng hay che giấu trong thời đại mạng xã hội. "Sự thật vẫn luôn ở đó. Hạnh phúc không thể diễn được. Nhìn vào ánh mắt, thần thái của người phụ nữ thì sẽ biết họ đang có một đời sống như thế nào. Các 'thám tử mạng' bây giờ rất nhanh, không thể giấu được", cô nói thêm.

Không chỉ đối mặt với tin đồn về "hợp đồng hôn nhân", mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trước đây còn vấp phải những nhận xét tiêu cực, trong đó có việc nam diễn viên bị cho là "ăn bám" hay "ở rể" nhà vợ.

Trước những ý kiến này, Kim Lý từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cho rằng đây là những định kiến giới cần được nhìn nhận lại.

Theo anh, việc sống cùng gia đình vợ xuất phát từ sự lựa chọn tự nhiên và mong muốn gắn kết gia đình, không liên quan đến sự phụ thuộc hay thiếu tự lập. Kim Lý cũng nhiều lần nhấn mạnh anh và Hồ Ngọc Hà đều có sự nghiệp riêng, độc lập về tài chính lẫn quan điểm sống.

Trong đời sống gia đình, Kim Lý được đánh giá là người cha gần gũi, dành nhiều thời gian chăm sóc các con và đặc biệt quan tâm đến Subeo - con riêng của Hồ Ngọc Hà. Cả hai cũng thống nhất trong cách nuôi dạy con, hướng các bé đến sự tự lập và biết yêu thương lẫn nhau.

Sau nhiều năm đồng hành, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chọn cách im lặng trước phần lớn tin đồn, chỉ lên tiếng khi cần thiết. Với họ, câu trả lời rõ ràng nhất không nằm ở một đám cưới hay giấy tờ, mà ở đời sống gia đình đang diễn ra mỗi ngày.

Nói về chuyện chưa tổ chức đám cưới dù hôn nhân viên mãn và có 2 con chung, Hồ Ngọc Hà bày tỏ trên VOV: "Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to cũng không xong.

Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc tôi tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự. Tuy nhiên nếu sau này, Lisa và Leon đề nghị ba mẹ làm đám cưới. Đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình".