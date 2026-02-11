Nam NSƯT sở hữu biệt thự 1.000 m2 ở Thạch Thất nói thẳng lý do lấy vợ làm công nhân, không nhan sắc

NSƯT Quang Tèo (tên thật Nguyễn Tiến Quang) sinh năm 1962 tại Hà Nội. Quang Tèo nổi tiếng nhất ở lĩnh vực hài kịch khi cùng với cố nghệ sĩ Giang Còi là cặp đôi nổi tiếng trong làng hài phía Bắc. Nam NSƯT gây gấn tượng cho khán giả qua loạt phim hài Tết như: Đại gia chân đất, Làng ế vợ, Thầy dởm, Tỷ phú Văn Lang...

Nổi tiếng nên Quang Tèo cũng có cuộc sống vật chất đầy đủ. Anh sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó phải kể tới biệt thự 1.000m2 ở Thạch Thất và căn hộ cả chục tỉ ở khu Mỹ Đình.

Bên cạnh sự nghiệp, Quang Tèo còn gây chú ý bởi đời tư khi có cuộc hôn nhân viên mãn với bà xã là công nhân may mặc. Đặc biệt, cuộc hôn nhân của anh từng vướng nhiều lời bàn ra tán vào khiến vợ chồng anh mệt mỏi, nhưng cả hai vẫn vững lòng vững dạ bên nhau.

Theo lời kể của nam NSƯT thì bà xã anh học hết lớp 12 rồi ở nhà làm công việc may vá. Tình cờ quen biết, tìm hiểu, thấy chị là người hiền lành nên Quang Tèo hỏi cưới rồi xin cho vợ đi làm công nhân may mặc.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Quang Tèo chia sẻ trên báo Tiền Phong: “Tôi chọn cô vợ thì ưu tiên đạo đức, tính cách, như thế yên tâm hơn. Trước đây tôi là diễn viên của Nhà hát Kịch Quân đội, rất nghèo. Hay phải đi diễn, vất vả gấp 10 lần so với diễn viên bên ngoài.

Bộ đội làm gì có tiền, ăn uống kham khổ? Chúng tôi đi diễn có khi phải từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng liền. Nếu có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, hoạt bát, liệu năm nào tôi cũng vắng nhà suốt vài tháng như thế, khi trở về còn vợ ở nhà không?”.

Khi được hỏi về việc vợ không xinh đẹp, nam NSƯT nói thẳng: “Tôi nói thật, vợ tôi không đẹp vì tôi có đẹp giai đâu”.

Ấy vậy mà vợ chồng anh lại có hôn nhân vô cùng bền chặt dù 12 năm chữa hiếm muộn mới có con. Từ căn nhà tập thể 16 m2 cho cả chỗ ăn, ngủ, tiếp khách, vợ anh ngày ngày đạp xe mấy chục km đi làm may, dần dần nam NSƯT gây dựng nên tài sản khủng.

Khi giàu có, nam NSƯT cũng chẳng thay lòng. Anh vẫn trân trọng người vợ tào khang từ những ngày gian khổ. Anh bộc bạch trên báo Tiền Phong: “Tôi là một trong những ví dụ để xóa đi ấn tượng xấu về nghệ sĩ. Vợ không đẹp, trong khi đó 12 năm mới có con, không bỏ nhau.

Vợ tôi hiền lành, không đẹp, không ăn chơi, không nhanh mồm nhanh miệng, tôi bỏ cũng không... yên tâm (cười)... Tôi không muốn để khán giả nhìn nghệ sĩ lại đánh giá vợ nọ con kia. Duyên số mình như thế, gia đình hai bên đã làm lễ, mình đã xin cô ấy về thì sống với nhau trọn đời mới phải”.

Trước truyền thông, Quang Tèo luôn dành cho vợ những lời nói vô cùng trân trọng. Trong mắt anh, vợ là người hiền lành, mẫu mực và thương con. “Vợ tôi là người quán xuyến toàn bộ việc nội trợ trong nhà.

Tôi thật sự hạnh phúc khi có một bà xã đảm đang, khéo léo, lo trọn cả đối nội - đối ngoại và chăm sóc con cái chu đáo. Hơn 40 năm làm nghề, chính vợ là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm cày cuốc”, báo Dân Trí trích lời Quang Tèo nói.

Vì có hậu phương vững chắc nên Quang Tèo yên tâm làm nghề, là trụ cột kinh tế lo cho vợ và 2 con. Báo Vietnamnet đưa tin, ở tuổi 64, anh vẫn tất bật chạy show, tự lái xe, tự lo mọi việc cho mình.

“Cuộc sống của tôi bây giờ xoay quanh chữ "lo". Vợ tôi ở nhà nội trợ, hai con ăn học, một cháu mới tốt nghiệp đại học. Mọi chi tiêu trong nhà tôi lo hết nên lúc nào cũng phải tính toán. Các cụ nói rồi "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Vì thế, tôi không cho phép mình nghỉ”, anh nói với báo Vietnamnet.