Con gái cố ca sĩ Phi Nhung đi phỏng vấn xin việc ở Mỹ: "Xin mẹ phù hộ cho Wendy"

Mới đây, con gái Phi Nhung – Wendy Phạm đăng clip trên trang cá nhân chia sẻ hôm nay cô đi phỏng vấn xin việc. Trong clip, con gái ca sĩ Phi Nhung nói: "Wendy mới đưa 3 đứa nhỏ đi học. Nay Wendy có phỏng vấn ở một bệnh viện khác vì nay đã đình công tới tuần thứ 3 rồi, không biết đến bao lâu nên Wendy phải tìm chỗ khác để làm đỡ.

Mong cả nhà chúc Wendy may mắn nha. Bệnh viện này cũng tốt lắm. Họ không đòi hỏi Wendy phải làm mỗi tuần mà họ cần lúc nào, mình rảnh mình làm lúc đó.

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung đăng clip chia sẻ chuyện mình đi phỏng vấn xin việc.

Wendy rất hồi hộp, giờ chuẩn bị tinh thần tắm rửa thay đồ và đi thôi. Wendy chuẩn bị xong sẽ cho mọi người thấy Wendy trông ra sao nha. Mẹ rất thích style mà Wendy mặc đi phỏng vấn nhưng bình thường Wendy không mặc vì mập quá.

Wendy tìm giày không thấy nên mang đỡ giày đen, hy vọng không ai thấy. Mọi người thấy đẹp không? Wendy rất hồi hộp, mong là Wendy được việc làm này. Thêm một cái nữa là, chỗ này gần nhà nên khi các con đi học thì Wendy đi làm chỗ này.

Hồi đó Wendy làm ở bệnh viện, chỉ mổ ban ngày, người ta vô mổ chừng 2,3 tiếng là đi về nên rất dễ. Ở bệnh viện này có nhiều loại mổ nên Wendy muốn vô làm để giữ kinh nghiệm đó, chứ không làm là sẽ quên. Xin mẹ phù hộ cho Wendy".

Cô có cuộc sống giản dị ở Mỹ cùng chồng và 3 con.

Wendy Phạm sinh năm 1992, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Y tá và lấy bằng Thạc sĩ Y khoa. Cô đã lập gia đình với một Việt kiều và có ba người con.

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và những bài viết tưởng nhớ người mẹ quá cố.