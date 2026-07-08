Nữ ca sĩ co giật, mất kiểm soát hành vi: Chồng điển trai vẫn cận kề, thương yêu

Bảo Hân nhiều năm qua phải chịu sự hành hạ từ căn bệnh Parkinson di truyền từ mẹ, khiến cơ thể cô luôn trong tình trạng co giật, run rẩy.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã có buổi hẹn ăn trưa với ca sĩ Bảo Hân cùng chồng. Đây cũng là lần hiếm hoi chồng Bảo Hân xuất hiện cùng vợ. Anh khiến đồng nghiệp và mọi người vô cùng bất ngờ vì vẻ ngoài điển trai, cao to, vạm vỡ.

Bảo Hân và chồng

Dù đã ở tuổi ngoài 50 nhưng chồng Bảo Hân vẫn rất trẻ trung, bảnh bao và phong độ nhờ tập gym đều đặn. Anh cũng có phong cách ăn mặc, đầu tóc rất trẻ và có gu riêng.

Như đã biết, Bảo Hân nhiều năm qua phải chịu sự hành hạ từ căn bệnh Parkinson di truyền từ mẹ, khiến cơ thể cô luôn trong tình trạng co giật, run rẩy, không thể sinh hoạt bình thường.

Từ một hoa khôi xinh đẹp nhất nhì làng nhạc hải ngoại, Bảo Hân buộc phải giải nghệ, không thể đứng trên sân khấu vì bệnh Parkinson. Hoàn cảnh của nữ ca sĩ khiến ai cũng thương cảm.

Nhưng một điều khiến mọi người ngưỡng mộ là dù bệnh nặng như vậy nhưng bên cạnh Bảo Hân vẫn luôn có chồng cận kề, yêu thương. Chồng cô chính là người luôn ở bênh giúp đỡ, đồng hành và hỗ trợ vợ trong mọi sinh hoạt, đời sống.

Ngay cả trong lúc gặp gỡ Thúy Nga với Leon Vũ, Bảo Hân vẫn liên tục co giật, mất kiểm soát do bệnh Parkinson, nhưng chồng cô vẫn rất bình tĩnh ở bên hỗ trợ vợ một cách tình cảm, đầy yêu thương, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Và dù bị bệnh tật hành hạ, Bảo Hân vẫn chăm chút vẻ ngoài, chỉn chu trong mỗi lần ra ngoài. Cô ăn mặc rất đẹp, thời trang. Bảo Hân từ lâu được biết đến là một fashionista trong làng nhạc hải ngoại, luôn có những cách phối đồ rất thời trang, hợp mốt.

Nhiều khán giả đi qua thấy Bảo Hân cũng nhận ra và tới xin chụp hình, cho thấy dù nghỉ hát đã lâu thì tên tuổi của cô vẫn trong lòng công chúng, được yêu thương.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Hân bất ngờ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Phải đến sau này, cô mới tiết lộ lý do khiến mình phải đưa ra quyết định đau lòng đó, là do căn bệnh Parkinson. Đây là một căn bệnh rối loạn thần kinh thoái hóa mãn tính, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát vận động, gây run rẩy, cứng cơ và khó khăn trong việc đi lại, giữ thăng bằng.

Bảo Hân chia sẻ, cô phải đối mặt với những cơn đau đớn, không thể kiểm soát được hành vi và cử động cơ thể. Nếu không uống thuốc duy trì, cơ thể cô sẽ co giật.

Hành trình sống chung với Parkinson của Bảo Hân là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cô phải uống thuốc đến 6 lần mỗi ngày, tranh thủ làm mọi việc khi thuốc còn tác dụng.