Nữ ca sĩ Bolero nổi danh bức xúc vì bị giả mạo để lừa đảo

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Mai Thiên Vân đã bức xúc lên tiếng khi bị mạo danh để bán thực phẩm chức năng giả mạo.

Cô nói: "Tôi hiện tại không bán thuốc, không quảng cáo thuốc giảm cân hay thực phẩm chức năng. Tôi không bán bất cứ loại thuốc nào.

Mai Thiên Vân

AI đang làm giả hình ảnh của tôi nhiều lắm để bán thuốc giả. Mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và chia sẻ thông tin này tới bạn bè. Tôi không quảng cáo bất cứ thứ gì. Tôi phải lên tiếng vì bây giờ mọi thứ đang tùm lum hết lên rồi. Trên mạng họ dùng AI giả hình ảnh tôi đi bán đủ kiểu thuốc giả, hàng giả.

Mọi người xem thì phải để ý kỹ. AI làm giả thì cặp mắt và cái miệng rất giả, không tự nhiên, không giống thật, nói như cái máy. Ai nghe quen giọng tôi mà để ý kỹ thì cũng thấy được AI dù làm giả tới đâu cũng không giống hoàn toàn.

Thúy Nga

Đây là vấn đề khiến tôi vô cùng trăn trở. Tôi mong chính quyền phải có giải pháp nào đó để mọi người tránh bị lừa đảo như thế này. Chắc từ từ sẽ có những luật mới được đưa ra để hạn chế việc dùng AI làm giả mạo hình ảnh người khác. Phải có luật thì họ mới ngưng.

Chính vì như thế này nên hiện tại có nhiều chỗ kêu tôi quảng cáo, nhưng tôi không dám nhận. Tôi không dám quảng cáo bất cứ thứ gì thì mới dám lên tiếng thông báo cho khán giả để mọi người tránh không mua. Tất cả hình ảnh quảng cáo thuốc thang đều không phải là tôi".

Danh hài Thúy Nga nghe vậy cũng lên tiếng: "Tôi cũng bị giống Mai Thiên Vân. Trên mạng họ làm giả hình ảnh của tôi bán thuốc, mỹ phẩm. Tôi cũng có bán những sản phẩm đó nhưng đồ của tôi là đồ có nguồn gốc, chất lượng rõ ràng.

Trong khi trên mạng hiện tại bán đồ trôi nổi với giá rất rẻ, rẻ hơn đồ tôi bán rất nhiều. Mọi người cứ tưởng là tôi nên vào mua.

Tôi thấy rất nhiều hình ảnh tôi bị AI làm giả, giả cả giọng nói của tôi. Chúng tạo ra những trang buôn bán như thật, đợi người ta chuyển tiền xong mất tích, không thấy hàng ship tới.

Có những cô khán giả lớn tuổi gọi cho tôi than rằng mất đến tận 2000 đô mà không thấy nó chuyển hàng tới".