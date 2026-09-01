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Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng tuyên bố: "Ai lấy được tôi sẽ rất hạnh phúc"

Tùng Ninh
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"Tôi tự tin khẳng định như vậy" – Băng Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Băng Tâm hải ngoại đã chia sẻ về bản thân trong tình yêu. Cô nói: "Ai mà lấy được tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi tự tin khẳng định như vậy.

Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng tuyên bố: "Ai lấy được tôi sẽ rất hạnh phúc" - Ảnh 1.

Tôi là người rất chung thủy, một khi đã yêu là yêu hết mình, thương hết mình, sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình. Tôi nói ra thì không ai tin hết nhưng tôi không cần yêu người phải như mình.

Người ta hay nghĩ ca sĩ sống trong ánh hào quang thì phải đặt tiêu chuẩn này kia cho người yêu. Đúng là khi lớn lên, tôi cũng đặt cho mình một hình mẫu về bạch mã hoàng tử.

Nhưng theo thời gian, cuộc sống thay đổi khiến tôi thực tế hơn. Nếu tôi gặp đúng người mình thương, chỉ cần là một người đàn ông bản lĩnh 100% thì tôi chấp nhận hết.

Và một khi đã là vợ chồng rồi, dù bất cứ biến cố gì tôi cũng sẽ chấp nhận, sẵn sàng ở bên làm chỗ dựa cho người đàn ông, cả chỗ dựa về tinh thần lẫn kinh tế. Nói che chở thì không đúng vì tôi là phụ nữ nhưng tôi chắc chắn làm được chỗ dựa.

Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng tuyên bố: "Ai lấy được tôi sẽ rất hạnh phúc" - Ảnh 2.

Ví dụ, những lúc sa cơ thất thế, bệnh tật, tôi cũng sẽ luôn ở bên chồng mình, không bao giờ bỏ đi.

Cái này tôi nghĩ tôi giống mẹ và chị của tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn thấy mẹ ở cận kề ba. Có lần ba tôi bị đột quỵ tưởng không qua khỏi, mẹ còn đòi chết theo ba luôn, mới cách đây vài năm thôi.

Có thể nhìn tôi bên ngoài là ca sĩ phải ăn mặc lộng lẫy, chỉn chu nhưng tôi lại là người giản dị và sống vì gia đình".

Ca sĩ Băng Tâm, giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của dòng nhạc quê hương, hiện vẫn chọn cuộc sống độc thân ở tuổi trung niên.

Với nữ ca sĩ, niềm vui và lẽ sống lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là âm nhạc, khán giả và các hoạt động thiện nguyện. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, tận hưởng sự tự do và thanh thản mà cuộc sống đơn thân mang lại. Nhiều người hâm mộ tôn trọng lựa chọn ấy và vẫn hết lòng yêu mến tiếng hát thủy chung, đằm thắm của cô.

"Mẹ Quang Lê ra đi thanh thản, không đau đớn gì"
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Băng Tâm

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