Nữ ca sĩ hai đời chồng chuẩn bị cho tuổi 60

"Tôi mong muốn từ giờ cho đến năm 60 tuổi năng lượng của tôi vẫn luôn tràn đầy. Vì thế, tôi phải chuẩn bị để bước vào tuổi 60" – Thúy Uyên nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thúy Uyên trong vai trò giám khảo.

Tại chương trình tuần này, Thúy Uyên tiết lộ: "Tôi từng có ít nhất ba lần hóa trang thành Michael Jackson. Lần đầu tiên là tôi phải thực hiện theo yêu cầu của đạo diễn, hóa thân Michael Jackson trong bài Dangerous.

Ban đầu, tôi không nghĩ mình có thể làm được. Từ vóc dáng nhỏ bé, gương mặt khác biệt cho đến việc phải thể hiện một huyền thoại thế giới với những động tác vũ đạo đặc trưng, tất cả đều là thử thách với tôi. Nhưng một khi đã đứng trước yêu cầu của sân khấu, tôi vẫn quyết tâm làm bằng được.

Ba lần hóa thân thành Michael Jackson giúp tôi có những trải nghiệm đặc biệt, hứng thú riêng".

Tiếp đó, Thúy Uyên bày tỏ quan điểm nghề nghiệp: "Muốn đi đường dài cần liên tục học hỏi, đón nhận những điều mới và nuôi dưỡng đam mê.

Tôi sẵn sàng đón nhận những cái mới, tư duy mới. Với tôi, một sản phẩm không nhất thiết lúc nào cũng phải thay đổi hoàn toàn. Điều cần thay đổi trước tiên chính là cách nhìn, cách tiếp cận và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Đây cũng là cách tôi duy trì năng lượng trong suốt hành trình làm nghề.

Sau 13 năm, tới gần đây tôi mới có dịp trở lại phim trường chính thức nên cảm giác háo hức vẫn còn nguyên. Khoảng thời gian trước đó, tôi phải lùi lại phía sau để dành thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nghệ thuật chưa bao giờ biến mất.

Tôi vẫn duy trì những thói quen rất cụ thể để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo như tập luyện giọng hát, rèn luyện thể hình, giữ nếp sinh hoạt và chăm sóc năng lượng mỗi ngày. Mục tiêu của tôi không phải trở lại để chạy đua với tuổi trẻ mà là có thể tiếp tục đứng trên sân khấu với hình ảnh đẹp nhất ở mỗi giai đoạn.

Tôi mong muốn từ giờ cho đến năm 60 tuổi năng lượng của tôi vẫn luôn tràn đầy. Vì thế, tôi phải chuẩn bị để bước vào tuổi 60.

Với tôi, lùi lại không đồng nghĩa với từ bỏ. Tôi không từ bỏ, tôi biết tôi có thể trở lại nên tôi lùi lại để mình làm những việc khác. Không nhất thiết lúc nào cũng phải xuất hiện nhưng quan trọng là tình yêu dành cho nghề vẫn còn đó".

Thúy Uyên từng có cuộc hôn nhân đầu với chồng người Việt nhưng sớm chia tay. Sau đó, cô kết hôn với bạn trai Tây và sống hạnh phúc đến giờ.